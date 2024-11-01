El nombre de Mohamed se impone entre los nacidos en Andalucía  

Los datos demográficos recientes del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía revelan cambios significativos en la estructura poblacional de la región, con el nombre de Mohamed como uno de los más comunes en varias ciudades del sur de España. Según datos actualizados al 1 de enero de 2026, la provincia de Almería registró el porcentaje más alto, especialmente en municipios agrícolas como Níjar y La Moñora, donde el porcentaje de personas con este apellido superó el 15%, cifra aún mayor si se consideran las variantes ortográficas.
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Mohamed Vladimir.
verás que risa cuando sean un gran caladero de votos, y después cuando sean mayoría votando, a los politicos se les van a caber los pantalones por atraer ese voto.
Recuerdo hace unos 5-6 años que la mayoría de niñas que empezaron el colegio con mi sobrina se llamaban Lucía.
Lo que yo decía en #13
Aquí los datos :
"El nombre más común entre los recién nacidos en Andalucía desde 2020 es María para las niñas y Manuel para los niños. Esta pareja ha mantenido el liderazgo de forma consecutiva en las estadísticas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
Detalles por género y tendencias recientes
Niñas: María se consolida como el nombre… » ver todo el comentario
#2 Es la misma noticia que ha salido en otros países, por tradición Mohammed es el nombre casi obligatorio para el primogénito, por lo que siempre aparece de los primeros en la lista de los nombre más populares, aunque los musulmanes sean un porcentaje muy pequeño de la población.