El nombre de Mohamed se impone entre los nacidos en Andalucía  

Los datos demográficos recientes del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía revelan cambios significativos en la estructura poblacional de la región, con el nombre de Mohamed como uno de los más comunes en varias ciudades del sur de España. Según datos actualizados al 1 de enero de 2026, la provincia de Almería registró el porcentaje más alto, especialmente en municipios agrícolas como Níjar y La Moñora, donde el porcentaje de personas con este apellido superó el 15%, cifra aún mayor si se consideran las variantes ortográficas.