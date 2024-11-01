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El nombre de Mohamed se impone entre los nacidos en Andalucía

El nombre de Mohamed se impone entre los nacidos en Andalucía  

Los datos demográficos recientes del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía revelan cambios significativos en la estructura poblacional de la región, con el nombre de Mohamed como uno de los más comunes en varias ciudades del sur de España. Según datos actualizados al 1 de enero de 2026, la provincia de Almería registró el porcentaje más alto, especialmente en municipios agrícolas como Níjar y La Moñora, donde el porcentaje de personas con este apellido superó el 15%, cifra aún mayor si se consideran las variantes ortográficas.

| etiquetas: españa , andalucía , natalidad , mohamed , iaec , almería
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
La verdad, si ahora tuviera otro hijo, le pondría Mohamed sólo por joder.

Mohamed Vladimir.
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#1 Mohamed Elchu Roh
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Dalit #16 Dalit
#1 grande xD xD
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taSanás #5 taSanás
Luego que si no se podía ver venir...

verás que risa cuando sean un gran caladero de votos, y después cuando sean mayoría votando, a los politicos se les van a caber los pantalones por atraer ese voto.
2 K 31
#10 DotorMaster
#5 es curioso que coincide que los políticos que dicen "moros malos" son los mismos que quieren eliminar la sanidad pública, la educación pública y las pensiones de los españoles. Y cuanto más dicen "moros malos" más prisa tienen por cargarse esos servicios públicos de los españoles. Igual es casualidad, pero es así.
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#13 Leon_Bocanegra
Normal teniendo en cuenta que todos le ponen Mohamed a uno de sus hijos mientras que los nacionales van cambiando el nombre que ponen a sus hijos adaptándose a la moda del momento.

Recuerdo hace unos 5-6 años que la mayoría de niñas que empezaron el colegio con mi sobrina se llamaban Lucía.
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#15 Leon_Bocanegra
#14 un compañero de trabajo tiene una hija de 7 meses, se llama Vega, mi hermana tuvo a la segunda hace 8 meses, se llama Martina.

Lo que yo decía en #13
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#6 lawerka
Mójame, es por la caló
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#7 pirat
#6 sécame
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cocolisto #14 cocolisto
No voto bulo porque sería valorar un envío de la Razión que no hay por donde cogerlo.

Aquí los datos :

"El nombre más común entre los recién nacidos en Andalucía desde 2020 es María para las niñas y Manuel para los niños. Esta pareja ha mantenido el liderazgo de forma consecutiva en las estadísticas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Detalles por género y tendencias recientes
Niñas: María se consolida como el nombre…   » ver todo el comentario
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#3 Mk22
Es una invasión
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Gotsel #2 Gotsel
Se impone en Andalucia? Amos no me jodas, si dice que en los municipios con más magrebíes ronda el 15%.
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taSanás #8 taSanás
#2 pues ese 15% es el que más hijos tendrá...
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placeres #9 placeres
.. La tontería para acomplejados y el junta letras es uno de ellos ¿Que son nombres tradicionales españoles?, cada generación sufre su moda y siempre ha ido variando (Y antes también dependía del cura-registrador que te tocaba)

#2 Es la misma noticia que ha salido en otros países, por tradición Mohammed es el nombre casi obligatorio para el primogénito, por lo que siempre aparece de los primeros en la lista de los nombre más populares, aunque los musulmanes sean un porcentaje muy pequeño de la población.
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Doisneau #11 Doisneau
#2 No es ninguna locura, los hijos por pareja estan en 1,1 en España desde hace tiempo, si ese 15% tiene mas hijos y aparte forman lazos mas estables, puede ser perfectamente
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menéame