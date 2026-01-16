edición general
Noem sobre el agente ICE que disparó a René Good: "No digas su nombre. Por el amor de Dios, no deberíamos permitir que la gente siga doxeando a las fuerzas del orden" [ENG]

Cuando la presentadora de Face The Nation, preguntó a Noem sobre el estado médico de Jonathan Ross, Noem le dijo que no mencionara su nombre. “No digas su nombre”, dijo Noem el domingo en Face The Nation. “Por el amor de Dios, no deberíamos permitir que la gente siga doxeando a las fuerzas del orden. La periodista respondió a Noem diciendo que el nombre de Ross es público y aclaró que estaba preguntando sobre el informe de CBS que afirmaba que Ross había sufrido una hemorragia interna en el torso, algo que generó escepticismo.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Por ley tienen que llevar identificación visible, la cara destapada y una cámara corporal.

A partir de ahí cualquier cosa que se salga de eso es ilegal y sirve para tapar a asesinos y agresores, y más cuando no hay una investigación oficial para castigar un acto fuera de lugar
10 K 149
karakol #3 karakol
¿Se refiere a Jonathan Ross? ¿El que asesinó a una mujer en Minneapolis? ¿Ese Jonathan Ross? Porque ahora mismo no se me viene a la cabeza otro Jonathan Ross.
7 K 137
themarquesito #5 themarquesito
#3 Me estoy sintiendo mal por el estupendo presentador británico Jonathan Ross (también llamado Woss por su incapacidad de pronunciar las erres), que ahora tiene que compartir nombre con un famoso asesino.
2 K 60
BastardWolf #1 BastardWolf
Zorra, que ascazo que me da
3 K 60
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
No, si acabarán haciendo mártir al asesino, ya veréis.
2 K 47
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#7 Joder, que asco de sociedad.
0 K 12
Veelicus #4 Veelicus
hija de la grandisima...
0 K 13

