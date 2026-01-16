Noem sobre el agente ICE que disparó a René Good: "No digas su nombre. Por el amor de Dios, no deberíamos permitir que la gente siga doxeando a las fuerzas del orden" [ENG]

Cuando la presentadora de Face The Nation, preguntó a Noem sobre el estado médico de Jonathan Ross, Noem le dijo que no mencionara su nombre. “No digas su nombre”, dijo Noem el domingo en Face The Nation. “Por el amor de Dios, no deberíamos permitir que la gente siga doxeando a las fuerzas del orden. La periodista respondió a Noem diciendo que el nombre de Ross es público y aclaró que estaba preguntando sobre el informe de CBS que afirmaba que Ross había sufrido una hemorragia interna en el torso, algo que generó escepticismo.