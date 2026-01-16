·
10942
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4408
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4095
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4362
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3778
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
Los Nobel, sobre el regalo de María Corina Machado a Donald Trump: "La medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no"
"Una vez anunciado, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", afirma el Comité Noruego
|
nobel
paz
regalo
maría corina machado
donald trump
medalla
politica
12 comentarios
politica
#1
HangTheRich
Si con Kissinger el nobel de ma paz había quedado mal, con esto ha quedado para limpiarse el culo
3
K
36
#4
Eukherio
*
#1
Ha sido un ridículo verdaderamente espantoso. Se lo dieron a una persona que ya en su momento apostaba por una intervención armada para tomar el control del país, y ahora encima está dispuesta a vender el premio a cambio de que le den facilidades para tomar el control.
6
K
52
#12
nemeame
#4
No queda claro si el nobel de la paz se lo ha regalado a Trump para hacerse con el poder de un país de forma ilegítima o como premio por secuestrar a un presidente de gobierno, saquear su país y por los asesinatos que ha cometido. En cualquier caso demuestra el buen ojo que ha tenido el comité que le ha dado el premio. El año que viene deberían regalarlo juntando 20 tapas de yogur
0
K
10
#3
Alcalino
Los del nobel pueden decir lo que quieran.
Pero el ridículo y desprestigio internacional no se lo quita nadie
3
K
32
#7
Eukherio
#3
Que tampoco es que el premio en cuestión estuviese sobrado de prestigio, pero es difícil negar que han conseguido superarse. Malo será que el año que viene no se lo lleve Netanyahu.
2
K
32
#8
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada:
www.meneame.net/story/declaracion-comite-nobel-medalla-puede-cambiar-m
0
K
16
#5
Romfitay
Se han burlado de los que decidieron el premiado. Se lo merecen.
1
K
14
#9
HangTheRich
#5
sorpresa 0 que el comite del nobel de la paz son políticos y empresarios
0
K
11
#10
Romfitay
#9
También es verdad. El premio Nobel de la paz ha sido siempre como el Prícipe de Asturias de los deportes. Una risa.
0
K
11
#6
riska
A la altura del amigo invisible con la fea de la oficina.
1
K
13
#2
elGude
Vamos, que le podían haber dado un vale por el nobel, pero la arrastrada es así.
0
K
12
#11
globaltempo
El ridículo lo hicieron ellos primero al dárselo a quien no lo merecía.
0
K
10
Pero el ridículo y desprestigio internacional no se lo quita nadie