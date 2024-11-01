No vamos a ver coches de hidrógeno en la vida. Petroleras y ecologistas ahora coinciden: es demasiado caro para ser rentable

Es la energía del futuro, o eso dicen. Hace más de 40 años que nos presenta el hidrógeno como la panacea, la solución del futuro para nuestros problemas de independencia energética y como solución para frenar el cambio climático. En teoría, el hidrógeno solo tiene virtudes. Es el elemento químico más abundante en la Tierra, y su combustión sólo emite vapor de agua como residuo. Para que sea rentable, el coste de electricidad debería ser inferior a 15 €/mWh En 2025 en España, el precio medio de electricidad para la industria no bajó de 65 €/MWh
