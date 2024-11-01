edición general
No vamos a ver coches de hidrógeno en la vida. Petroleras y ecologistas ahora coinciden: es demasiado caro para ser rentable

Es la energía del futuro, o eso dicen. Hace más de 40 años que nos presenta el hidrógeno como la panacea, la solución del futuro para nuestros problemas de independencia energética y como solución para frenar el cambio climático. En teoría, el hidrógeno solo tiene virtudes. Es el elemento químico más abundante en la Tierra, y su combustión sólo emite vapor de agua como residuo. Para que sea rentable, el coste de electricidad debería ser inferior a 15 €/mWh En 2025 en España, el precio medio de electricidad para la industria no bajó de 65 €/MWh

WcPC
A ver si vamos escuchando un pelín a los ecologistas...
Llevan décadas avisando del cambio climático, lluvias ácidas mucho más, contaminación del diese, de los problemas de las costas, etc....
Luego, pasan 20 años y resulta que, los perroflautas tenían razón...
Llevan años diciendo que los vehículos de hidrógeno no tienen sentido tanto de manera ecológica como energética y que el coche no es un medio de transporte lógico si queremos no terminar jodidos por la falta de recursos....
Pero nada, ni puñetero caso.
Romfitay
#2 A ver, a lo de que el coche no es un medio de transporte lógico, pueden tener razón, pero lo de que el hidrógeno vaya a ser el combustible de los coches, está muy claro que no. Antes están las baterías, más baratas y eficientes, con diferencia. Incluso el aire comprimido es mejor.
Dav3n
#6 Y??????

Es viable su implantación masiva? No.

Pues ya está, no hay más que hablar. Haber hay de todo, que sea viable...
Pitchford
El hidrógeno, varias veces más caro que la electricidad, o sus combustibles líquidos derivados, sólo tendrán sentido en la descarbonización de transportes y procesos donde la electricidad y las baterías no sean viables. También puede tener una oportunidad como sustituto del gas natural en almacenamientos subterráneos de largo plazo. Todo ello cuando se acaben los combustibles fósiles baratos, o se les pongan impuestos al carbono muy altos o se pongan cuotas de uso de combustibles verdes.
NO86
#12 Lo de almacenamiento está jodido. El hidrógeno es el elemento más difícil de contener, se escapa a través de las paredes del contenedor (más o menos rápido según el material).
Pitchford
#14 En cavernas de sal parece no tener problemas. Para tamaños pequeños hay varias soluciones alternativas a los tanques a presión, como la absorción en sólidos, pero si no están también sus biocombustibles líquidos derivados. Todo caro, eso sí..
Dav3n
Oh vaya, que va a resultar que esos científicos agoreros tenían razón, jate tú.

Ahora es cuando desfilan todos los tontos a las tres para pedir perdón por haber divulgado una patraña más del sistema? Me siento a esperar por si las moscas xD
chocoleches
Nunca veremos ordenadores personales, tener una habitación de 160 m2 y diez técnicos para manejarlos es demasiado caro.

Frases estúpidas que pronuncia la gente y la historia se encarga de rebatir.
ThePato
Antes de seguir opinando estaría bien informarse sobre cuánta electricidad necesita la planta criogénica de una gasolinera que quiera despachar hidrógeno de automoción. Se le quitan las ganas a cualquiera. Seguro que la mayoría ni sabe lo de la planta criogénica. Que no, que es una aberración.
sliana
es poco rentable para ser "rentable". y eso que asignaron el precio por km igualando la gasolina.
Enero2025
Pues los veremos a tu muerte.
Tiranoc
Buenas.
Buenas.  media
Dav3n
#3 Muy bonito, y????
Vamvan
#3 Sigue siendo un coche eléctrico pero con una batería de hidrógeno.
K 22
Josecoj
#3 No dicen que no existan, ya sabemos que los hay. Lo que dicen es que va a ser tan caro el vehículo, los mantenimientos y el combustible frente a otras tecnologías como el eléctrico que no los va a comprar ni petter
