No soporto a la protagonista de 'Pluribus', pero se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos y creo que es muy necesaria para la televisión

No sé si querría a Carol Sturka como amiga, pero en un apocalipsis la querría estrangular

Torrezzno #1 Torrezzno
Me parece una critica muy lúcida. A mi me cae bastante bien la verdad. Un personaje muy conseguido.
eldragon_jp #2 eldragon_jp
#1 la actriz es genial, la serie no tanto
ACEC #4 ACEC
Aunque parezca lenta,y en cierto modo lo es, la serie esta llena de pequeños detalles que, si los sabes encontrar, te hacen reflexionar sobre cosas que seguramente nunca te habrías planteado. Muy alejada de la tipica serie o peli diseñada para ver en modo "doble pantalla".
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Peor que Skyler no puede ser. :troll:
