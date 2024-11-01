No es solo cosa tuya: la ciencia trata el ‘burnout’ laboral como una patología psiquiátrica

El agotamiento laboral o burnout ha dejado de ser un problema de gestión del tiempo para convertirse en una epidemia sanitaria de primer orden. Según encuestas recientes realizadas en Estados Unidos, la prevalencia del burnout ha alcanzado un máximo en seis años, afectando ya en mayor o menor grado al 66 % de los trabajadores, una cifra que llega a superar el 80% en los menores de 34 años.
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Si tuviésemos expresiones en castellano como perroflauta, etc.
1. No te pagarían por hacerlo
2. Los ricos se lo quedarían
De todas formas, no era más que un chiste
ya
Cuando además eso se prolonga años y años, ¿cómo no nos va a hacer daño mentalmente?
Esto me recuerda a lo que ya ocurrió en Japón a principio de siglo, con una crisis allí seria, el modelo se resquebrajó.
Encima luego vienen de fuera a llamarte vago si te quejas.
Las primeras barreras, que son los gestores y los departamentos de RRHH, son del todo ineficientes. Especialmente flagrante es el caso de los departamentos de RRHH que en este país son un autentico chiste, hasta el punto de que los psicólogos que se han especializado en psicología de las organizaciones son despreciados por el resto del colectivo de psicólogos, que los ven como inútiles a efectos de prevención y actuación frente a problemas psicológicos en las organizaciones, bordeando la deontología debida a la profesión.
Pueden llegar a actuar, no por el bien del trabajador, si no por una posible demanda por obviar problemas. Y cuándo actúan ... agárrate a algún lado por donde van a salir.
Y los psicólogos en la empresa, ... ¿los hay?