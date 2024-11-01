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No es solo cosa tuya: la ciencia trata el ‘burnout’ laboral como una patología psiquiátrica

No es solo cosa tuya: la ciencia trata el ‘burnout’ laboral como una patología psiquiátrica

El agotamiento laboral o burnout ha dejado de ser un problema de gestión del tiempo para convertirse en una epidemia sanitaria de primer orden. Según encuestas recientes realizadas en Estados Unidos, la prevalencia del burnout ha alcanzado un máximo en seis años, afectando ya en mayor o menor grado al 66 % de los trabajadores, una cifra que llega a superar el 80% en los menores de 34 años.

| etiquetas: laboral , salud mental , burnout , ciencia
11 2 0 K 85 ciencia
16 comentarios
11 2 0 K 85 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si tuviésemos expresiones en castellano que pudieran expresar este complejos síndrome. Como "estoy hasta los cojones", "estoy más quemado que la moto de un hippie de sexta mano", etc...
1 K 26
ombresaco #15 ombresaco
#1 de sexta mano la moto, o el hippie?
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reivaj01 #10 reivaj01
#1 Has dicho hippie.
Si tuviésemos expresiones en castellano como perroflauta, etc. :troll:
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Supercinexin #2 Supercinexin
Trabajar da puto asco.
1 K 33
ombresaco #3 ombresaco
#2 si el trabajo fuera bueno:
1. No te pagarían por hacerlo
2. Los ricos se lo quedarían
3 K 60
#13 pirat
#3 Les decía a mis hijos que lo que se anuncia por la tele es malo, porque si no lo fuera no necesitaría propaganda...
1 K 21
ombresaco #14 ombresaco
#13 te anuncian chocolate, galletas... pero muy poco lentejas o garbanzos
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celyo #5 celyo
#3 Hay veces que las empresas quieren quedarse con tu trabajo, ... aunque sea para no pagarte el finiquito.
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ombresaco #9 ombresaco
#5 y de esas, que es una excepción, lo habitual es que se lo den a otro

De todas formas, no era más que un chiste
1 K 27
celyo #11 celyo
#9 De todas formas, no era más que un chiste

ya
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#7 Zerjillo
#5 En ese caso no quieren el trabajo. Quieren pagar menos por el trabajo que haces.
1 K 22
#4 Garminger2.0
Trabajar es un esfuerzo muy grande para que no te garantice nada, ni tengas una calidad de vida decente, ni una estabilidad garantizada, por lo que al final te sientes enjaulado. Cuando dedicas cuarenta o cincuenta horas a la semana a trabajar solo para poder sobrevivir, sin poder plantearte comprar una vivienda, sin poder plantearte tener hijos, y sin saber dónde vas a estar el año que viene, el sentimiento general se parece bastante (salvando ciertas diferencias, por supuesto) al de un esclavo.

Cuando además eso se prolonga años y años, ¿cómo no nos va a hacer daño mentalmente?
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celyo #6 celyo
#4 venimos de unas generaciones donde el trabajo era como una religión y ese esfuerzo se veía recompensado a la larga. Además que la gran mayoría vivía al lado de la familia y amigos, y quieras o no sanea mentalmente.

Esto me recuerda a lo que ya ocurrió en Japón a principio de siglo, con una crisis allí seria, el modelo se resquebrajó.
1 K 19
Falk #8 Falk *
Normal que la gente esté quemada. Entre las condiciones, salarios, coste de vida, horas sin pagar, jornadas partidas, horarios, monitorización constante, falta de desconexión, estrés, objetivos incrementales de productividad...

Encima luego vienen de fuera a llamarte vago si te quejas.
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#12 JanSolo
Yo he visto varios casos graves a lo largo de mi carrera. Creo que es un problema creciente y que no se le esta dando suficiente importancia.

Las primeras barreras, que son los gestores y los departamentos de RRHH, son del todo ineficientes. Especialmente flagrante es el caso de los departamentos de RRHH que en este país son un autentico chiste, hasta el punto de que los psicólogos que se han especializado en psicología de las organizaciones son despreciados por el resto del colectivo de psicólogos, que los ven como inútiles a efectos de prevención y actuación frente a problemas psicológicos en las organizaciones, bordeando la deontología debida a la profesión.
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celyo #16 celyo
#12 RRHH se ha convertido en una herramienta burocrática más.

Pueden llegar a actuar, no por el bien del trabajador, si no por una posible demanda por obviar problemas. Y cuándo actúan ... agárrate a algún lado por donde van a salir.

Y los psicólogos en la empresa, ... ¿los hay?
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menéame