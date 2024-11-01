No es solo cosa tuya: la ciencia trata el ‘burnout’ laboral como una patología psiquiátrica

El agotamiento laboral o burnout ha dejado de ser un problema de gestión del tiempo para convertirse en una epidemia sanitaria de primer orden. Según encuestas recientes realizadas en Estados Unidos, la prevalencia del burnout ha alcanzado un máximo en seis años, afectando ya en mayor o menor grado al 66 % de los trabajadores, una cifra que llega a superar el 80% en los menores de 34 años.