No quieren que veas esto  

Menos de 24 horas. Eso fue lo que tardó Patreon en eliminar mi cuenta después de que subí un video titulado “Expuse la invasión judía de Nueva Jersey.” Sin advertencia, sin primer strike, sin opción de borrar nada. La cuenta de Patreon desapareció. Eliminada de la noche a la mañana. Durante los últimos años he hecho videos sobre todo tipo de grupos de personas que puedas imaginar. Somalíes en Minneapolis. Haitianos en Springfield, Ohio. Megaiglesias cristianas corruptas. Pandillas musulmanas pakistaníes en Inglaterra.