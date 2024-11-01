edición general
“No os metáis en política” (por Rubén Sánchez)

"Si no os metiérais en política, os iría mejor. Mirad cómo lo hacen los otros, que no se meten en política". A menudo escucho cosas como estas sobre la labor que desarrollamos en FACUA.

Para defender a los consumidores no es necesario meterse en política, nos dicen.

Si no nos metiéramos en política, el Ministerio de Consumo no habría multado con casi 180 millones de euros a cinco compañías aéreas por el recargo fraudulento del equipaje de mano y otras irregularidades. Pero eso no es política, eso es sencillamente denunciar algo que es ilegal

4 comentarios
Olepoint #2 Olepoint
Cuando los borregos de este país se den cuenta que la "política" lo decide TODO, absolutamente TODO, lo mismo se dan cuenta qué buscan aquellos que dicen, no os metáis en política, o aquello de "mejor no hablar de política".

La política lo decide todo, con quién te puedes acostar o besar, qué educación recibirás o recibirán tus hijos, tu salud, tu tipo de trabajo, el tamaño de tu vivienda, la calidad de tu vida, etc... . TODO.

Cuando me encuentro con un imbécil que dice eso de "mejor no hablamos de política" siempre les contesto lo mismo, mira, si quieres no hablamos de políticos, o de partidos, pero de política siempre vamos a hablar, quieras o no.
Findeton #3 Findeton
#2 Y como liberal, la política no debería decidir NADA.
johel #4 johel *
Vivir en sociedad es meterse en politica, es hacer politica, es vivir dentro de la politica.
Decirle a alguien que no se meta en politica es decirle que se vaya a vivir a una cueva o peor, que se muera.
Aquel ciudadano que formando parte de la polis, renuncie a involucrarse en ella, es peor que un ilota. 400AC.
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Mira, como decía el dictador sanguinario.
Todo es política.
