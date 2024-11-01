“No os metáis en política” (por Rubén Sánchez)

"Si no os metiérais en política, os iría mejor. Mirad cómo lo hacen los otros, que no se meten en política". A menudo escucho cosas como estas sobre la labor que desarrollamos en FACUA.



Para defender a los consumidores no es necesario meterse en política, nos dicen.



Si no nos metiéramos en política, el Ministerio de Consumo no habría multado con casi 180 millones de euros a cinco compañías aéreas por el recargo fraudulento del equipaje de mano y otras irregularidades. Pero eso no es política, eso es sencillamente denunciar algo que es ilegal