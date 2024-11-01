“No os metáis en política” (por Rubén Sánchez)

"Si no os metiérais en política, os iría mejor. Mirad cómo lo hacen los otros, que no se meten en política". A menudo escucho cosas como estas sobre la labor que desarrollamos en FACUA.
Para defender a los consumidores no es necesario meterse en política, nos dicen.
Si no nos metiéramos en política, el Ministerio de Consumo no habría multado con casi 180 millones de euros a cinco compañías aéreas por el recargo fraudulento del equipaje de mano y otras irregularidades. Pero eso no es política, eso es sencillamente denunciar algo que es ilegal
| etiquetas: rubén sánchez , facua , opinión , política
La política lo decide todo, con quién te puedes acostar o besar, qué educación recibirás o recibirán tus hijos, tu salud, tu tipo de trabajo, el tamaño de tu vivienda, la calidad de tu vida, etc... . TODO.
Cuando me encuentro con un imbécil que dice eso de "mejor no hablamos de política" siempre les contesto lo mismo, mira, si quieres no hablamos de políticos, o de partidos, pero de política siempre vamos a hablar, quieras o no.
Decirle a alguien que no se meta en politica es decirle que se vaya a vivir a una cueva o peor, que se muera.
Aquel ciudadano que formando parte de la polis, renuncie a involucrarse en ella, es peor que un ilota. 400AC.
Todo es política.