edición general
2 meneos
114 clics

No leer: por qué se aprende mejor sin libros

Hace cosa de un par de años que dejé de leer libros. Sí. No leo libros. Ya está. Ya me podéis lapidar. ¿Sabéis lo que es interesante? Que a pesar de ser el año que he leído menos de toda mi vida… es el año que más he aprendido de todos los temas que me interesan. Me escucháis porque os importa alguna forma de mejora personal: dinero, salud, mente… y esto comporta aprender. Pero siempre ligamos este aprendizaje a leer libros de no ficción de un autor que sepa de lo que habla. Sí… pero no. Las razones que tengo no son pocas porque me he...

| etiquetas: libros , leer , aprendizaje
1 1 3 K -4 cultura
14 comentarios
1 1 3 K -4 cultura
#2 concentrado
No sólo hay que leer, hay que pensar. Y pensar en lo que se lee y en lo que se aprende fuera de los libros. Einstein lo definió así: "Cualquier hombre que lee demasiado y usa muy poco su propio cerebro cae en hábitos vagos de pensamiento". Hay que encontrar un equilibrio. Pero no leer pudiendo, corta en seco una fuente de aprendizaje importantísimo: "No hay peor analfabeto que aquel que sabiendo leer, no lee" (Unamuno).
3 K 60
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 exacto. No se trata de "leer", sino de pensar en lo que lees. Algo que claramente este no hace.
2 K 42
D303 #6 D303
#5 De hecho esta demostrado que si lees en papel y escribes a mano la interacción te hace pensar mas y se adquieren mas y mejor los conocimientos.
2 K 42
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Así es. Escribir es pensar.
1 K 32
Supercinexin #3 Supercinexin *
Me he leído toda la parrafada. He tardado un minuto y pico. Un ladrillo sin sentido y totalmente desestructurado, incluso con alguna falta de puntuación. Todo para decirme que leer libros no te hace más listo porque si no aplicas la teoría en realidad no estás aprendiendo, y que mejor oír podcasts.

El texto, lo esperable de alguien que no se para a leer con atención y a pensar sobre lo que está leyendo. No sabe, en definitiva, escribir bien porque no sabe leer bien. La recomendación, una porquería para quienes queremos detenernos a entender las cosas. Yo con vídeos y con podcasts me aburro en menos de 1 minuto. Otros le sacarán más partido, no digo que no,.me da igual, sinceramente.

Irrelevante.
2 K 51
#10 Eukherio
#3 No sabe conectar ideas porque no ve valor en las argumentaciones largas. Es un problema de la generación Twitter/TikTok, que como se acostumbran a tenerlo todo mascado en pocas líneas o pocos minutos después son incapaces de desarrollar ideas complejas.

El tío tenía clara la idea: "los libros son ineficientes para adquirir conocimiento", pero no fue capaz de desarrollarla de manera coherente.
1 K 21
#13 asgard_gainsborough
#10 "los libros son ineficientes para adquirir conocimiento" y va el tío y pone como ejemplos libros de autoayuda (que no son libros, son panfletos de paja que, efectivamente, se pueden resumir en un par de frases), en vez de poner libros de divulgación, porque oh sorpresa, con esos aprendes.
0 K 10
#14 Eukherio
#13 Es que el formato de autoayuda siempre busca parecer mucho más útil y profundo de lo que realmente es. Pero bueno, que de todo se puede sacar algo, que al final no dejan de ser reglas simples que si dan con la persona adecuada pueden ayudar. El problema es interpretar a tu manera las cosas y llegar a la conclusión de que el conocimiento es algo cuantitativo, y que voy a aprender exactamente lo mismo en menos tiempo si veo un vídeo de 3 minutos que resume una novela de 500 páginas. Que seguramente el tío piensa que si en vez de un libro de divulgación denso se come una Ted Talk del autor aprende exactamente lo mismo.
0 K 8
#11 Mengüi
#3 Lo he leído también. Creo que es un anuncio de un eReader. xD
1 K 23
LinternaGorri #4 LinternaGorri
Pues leer no leera, pero vaya chapa suelta.
2 K 43
Gry #12 Gry
Más ineficiente es ver videos o escuchar podcast, yo por lo menos leo mucho más rápido de lo que soy capaz de escuchar.
2 K 43
Leconnoisseur #1 Leconnoisseur
Vaya garrulada. Espero que los que mandan coehetes a la luna, operan a corazón abierto o calculan las cargas de un puente no sean de esta cuerda. Esto suena a pensamiento influencer cryptobro
3 K 42
#7 Eukherio
#1 Su propia premisa es fallida desde el principio. Critica lo de cuantificar los libros leídos como algo inherentemente positivo, pero después, como contraposición, cuantifica el conocimiento adquirido y habla de "eficiencia". Además, le cuesta horrores ligar ideas, que el artículo es bastante inconexo, y se va por las ramas todo el tiempo.

Es bastante irónico lo de criticar a los libros por ineficientes pero después escribir un artículo estilo IA, cargado de paja y poco argumentado.
3 K 33
#9 Archaic_Abattoir
Bufff.... pues imagínate yo que dejé de leer libros hace más de 20 años.
1 K 21

menéame