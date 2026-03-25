No hay evidencias de que Netanyahu se haya escondido en Berlín (Alemania) tras los ataques de Irán, a 25 de marzo de 2026

Tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero de 2026 comenzaron a circular contenidos que afirman que al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “se le vio en Alemania” o que “se esconde en algún lugar de Berlín”, e incluso dicen que esto se confirmaría con “los últimos datos de señales de seguimiento de Netanyahu provenientes de una base de datos del Mossad”, pero ninguna de estas afirmaciones se acompaña de pruebas o fuentes fiables que las respalden.