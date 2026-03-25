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No hay evidencias de que Netanyahu se haya escondido en Berlín (Alemania) tras los ataques de Irán, a 25 de marzo de 2026

Tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero de 2026 comenzaron a circular contenidos que afirman que al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “se le vio en Alemania” o que “se esconde en algún lugar de Berlín”, e incluso dicen que esto se confirmaría con “los últimos datos de señales de seguimiento de Netanyahu provenientes de una base de datos del Mossad”, pero ninguna de estas afirmaciones se acompaña de pruebas o fuentes fiables que las respalden.

| etiquetas: sin evidencia , netanyahu , escondido , berlin
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6 comentarios
1 1 0 K 25 Guerras
tul #1 tul
solo lo estaban reconstruyendo xD xD xD x.com/cirnosad/status/2035148195458949368
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emmett_brown #4 emmett_brown
Tampoco dudas.
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Sacronte #2 Sacronte
Es que si está escondido evidentemente no hay evidencia. Es de perogrullo. No se va a esconder dándose un paseo por el centro de Berlín saludando al personal.
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josde #3 josde
#2 Esto es lo que circula por la red: Netanyahu está en Berlín?? x.com/ZardSi/status/2028299614152012132 x.com/BladeoftheS/status/2028194146620481582 ¿Es cierto lo que dice la gente de que Alemania ha ofrecido asilo político a Benjamin Netanyahu, que la inteligencia iraní ha dado con su paradero y lo han asesinado?
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Sacronte #5 Sacronte
#3 A ver, que no me extrañaria que el hdp este estuviera escondidito con sus amigos nazis pero es que una imagen per se ya es dificilisima de creer con la puta IA.
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Kantinero #6 Kantinero
Esta escondido en Mathaussen con sus ancestros a los que esta traicionando
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menéame