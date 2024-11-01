¿No te gusta el reguetón? Oriol Rosell sabe por qué (y te lo cuenta)

GQ: En el libro llega a afirmar que la importancia del reguetón es equiparable a la que tuvo el rock and roll en su momento. Oriol Rosell: Es igual o incluso superior al rock and roll, tanto por medios como por alcance. Con el reguetón se acaba una cosa y empieza otra completamente nueva porque, además del elemento generacional, afecta a toda una cadena de valores en el ámbito de la cultura juvenil, que desaparecen y son sustituidos por otros. Esa es la razón por la que se abre una brecha insalvable entre padres que se han criado con el rock...