¿No te gusta el reguetón? Oriol Rosell sabe por qué (y te lo cuenta)

GQ: En el libro llega a afirmar que la importancia del reguetón es equiparable a la que tuvo el rock and roll en su momento. Oriol Rosell: Es igual o incluso superior al rock and roll, tanto por medios como por alcance. Con el reguetón se acaba una cosa y empieza otra completamente nueva porque, además del elemento generacional, afecta a toda una cadena de valores en el ámbito de la cultura juvenil, que desaparecen y son sustituidos por otros. Esa es la razón por la que se abre una brecha insalvable entre padres que se han criado con el rock...

ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Oriol, se olvida de mencionar lo que hace que los jóvenes escuchen muchísimas horas de ese “estilo”, la industria, la payola y el cambio de modelo de formato por mera economía, es más fácil, barato y manejable producirle un disco mediocre a un cantante mediocre, que mantener a músicos unidos durante largos periodos de tiempo componiendo obras de arte.
devilinside #6 devilinside
#2 Y para los directos es cojonudo. Te ahorras pagar a músicos
Gotsel #3 Gotsel *
Sin leerlo es porque seguro que eres un carca que piensas que la buena música siempre será la de cuando tú eras joven. Vamos, lo de siempre, nada nuevo.
alfre2 #7 alfre2
#3 Llámame romántico, pero yo soy muy de ir a conciertos en los que hay músicos sobre el escenario. Gente, digamos, capaz de afinar una guitarra, cantar como se les escucha o mirar una partitura sin marearse. Es mucho pedir?
#8 k-loc
#3 Pues que quieres que te diga, comparar a Led Zeppelin o Deep Purple con Omar Montes o cualquier reguetonero es como comparar un lingote de oro con una mierda de perro seca con purpurina amarilla recubriéndola. Lucen parecidas pero no tienen nada que ver. Y no es que la música de los 70-80 sea mejor. Si te fijas bien, siempre ha habido una evolución a lo largo de cientos de años, con calidad y nuevas formas de hacer música. Ahora, llamar música a lo que venden actualmente en España, es un…   » ver todo el comentario
oghaio #1 oghaio
"La generación de la que formo parte somos, de alguna manera, víctimas de ese síndrome de la juventud eterna. Somos incapaces de comprender que hay un cambio de generación porque, básicamente, nosotros tampoco nos sentimos adultos. Este verano la gran noticia musical era que volvían Oasis, un grupo cuyo primer disco es de 1994. Sin embargo, a pesar de que Definitely Maybe es de hace 31 años, a nadie se le ocurre pensar que Oasis no es un grupo para la gente joven. No nos damos cuenta de

CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Porque tienes mas de una neurona
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Porque es una puta mierda.
#9 pirat
Yo estoy convencido que no les gusta ni a los que aparentan que sí porque no tienen más opción.
A mí tampoco me gustaban lospecos, hombresg ni alaska y me tenía que aguantar... y disimular por las chicas.
Blackat #10 Blackat
Cuando se hagan mayores y descubran la musica de The Cure se arrepentiran...
