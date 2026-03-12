El ‘no a la guerra’, 22 años después: “Chocar con Trump puede ser rentable electoralmente”

Entre el año 2003 y las elecciones generales de marzo de 2004, el mismo lema que hoy usa Sánchez movilizó a la sociedad española. Los partidos saben que puede desincentivar en alguna medida voto conservador, y motivar voto progresista
Mientras lo único que saben hacer es atacar a todos los medios que no defiendan y practiquen el blanqueamiento anal mediante técnicas bucales de su amado líder naranjito. Para muestras #1, #5. Principio de la silenciación Gobbeliano.
¿veis a este medio decir que otros partidos toman ciertas posturas "por rédito electoral"?
Otra cosa son las películas de los medios con sus críticas y demás. La respuesta podría ser "chocar con el gobierno puede ser rentable económicamente".
A ver si me entero .. un político se comporta como un político ... pero solo está mal que lo haga uno, el resto puede ¿no es eso lo que quieres decir?
En cuanto a lo que dices ahora, va a resultar que mi trayectoria meneantil se ha destacado por ser "crítico con Sánchez, pero no con otros".
Y yo comento que El País sale al lamer el culo del amo por afear a Sanchez por hacer lo que hace toda la casta política.
¿Se cumple el derecho internacional? Si/No.
Si no se cumple, la única postura valida es No a la guerra. Igual si es más rentable electoralmente hablando es porque la ciudadanía lo tenemos claro y partidos que se posicionan a favor de la guerra y el genocidio anteponen los dineros a la humanidad.
Entonces para blanquear su chupada de ano naranjito ponen a sus voceros a soltar estas subnormalidades.
Y claro, los rebuznos del PP no son porque busquen rédito electoral ... son por salvar el mundo ¿no?
Eso lo sé, pero no ves medios echándoselo en cara (el que busquen rédito)
A ver si la gente abre los ojos: EEUU quiere una Europa pobre y dependiente.
Otro medio al servicio del dinero, colando propaganda entre supuesta información