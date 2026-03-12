edición general
3 meneos
10 clics
El ‘no a la guerra’, 22 años después: “Chocar con Trump puede ser rentable electoralmente”

El ‘no a la guerra’, 22 años después: “Chocar con Trump puede ser rentable electoralmente”

Entre el año 2003 y las elecciones generales de marzo de 2004, el mismo lema que hoy usa Sánchez movilizó a la sociedad española. Los partidos saben que puede desincentivar en alguna medida voto conservador, y motivar voto progresista

| etiquetas: no a la guerra , ayer y hoy
2 1 0 K 41 actualidad
18 comentarios
2 1 0 K 41 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El País ... al servicio del amo.
5 K 90
yende #6 yende
Curiosa sociedad la que vivimos, los defensores de la Patria, adalides de la nación subyugados al Imperialismo Yanki y al Genocidio Israeli.

Mientras lo único que saben hacer es atacar a todos los medios que no defiendan y practiquen el blanqueamiento anal mediante técnicas bucales de su amado líder naranjito. Para muestras #1, #5. Principio de la silenciación Gobbeliano.
1 K 24
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7 #6

¿veis a este medio decir que otros partidos toman ciertas posturas "por rédito electoral"?
1 K 30
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#8 Aún apoyando la decisión de Sánchez, tengo claro que no es por una cuestión de coherencia. A mí me parece un conveniencias que se ha arrimado o intentado arrimar a quien le pudiera permitir gobernar. Los quiebros entre C's y UP, pidiendo al PP que se abstuviesen para poder hacerlo o su "me quitaría el sueño tener a Iglesias de vicepresidente" para luego tenerlo al lado, el "chuletón al punto", etc. Este tipo no me parece que tenga los principios que a veces las circunstancias hacen ver que tiene.

Otra cosa son las películas de los medios con sus críticas y demás. La respuesta podría ser "chocar con el gobierno puede ser rentable económicamente".
0 K 16
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#11

A ver si me entero .. un político se comporta como un político ... pero solo está mal que lo haga uno, el resto puede ¿no es eso lo que quieres decir?
0 K 16
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#13 Yo estoy hablando de Sánchez porque es de lo que va el meneo y me ha parecido pertinente dar mi opinión sobre su actitud en el primer comentario. Respecto a lo que planteabas he respondido en el segundo párrafo.

En cuanto a lo que dices ahora, va a resultar que mi trayectoria meneantil se ha destacado por ser "crítico con Sánchez, pero no con otros". :-|
0 K 16
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#16

Y yo comento que El País sale al lamer el culo del amo por afear a Sanchez por hacer lo que hace toda la casta política.
1 K 26
yende #12 yende
#8 Aquí la cosa es sencilla:
¿Se cumple el derecho internacional? Si/No.

Si no se cumple, la única postura valida es No a la guerra. Igual si es más rentable electoralmente hablando es porque la ciudadanía lo tenemos claro y partidos que se posicionan a favor de la guerra y el genocidio anteponen los dineros a la humanidad.

Entonces para blanquear su chupada de ano naranjito ponen a sus voceros a soltar estas subnormalidades.
0 K 10
#15 j-light
#6 Quien diga que el PP es patriota...lo dicen ellos de ellos mismos. Eso es todo.
0 K 10
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Si tuviésemos en el gobierno a los defensores de pedófilos y genocidas estaríamos en las mismas. Cuántas balas esquivadas desde la pandemia, menudo desastre si esta escoria estuviese gobernando.
0 K 16
#9 Barriales
#1 pero igual tiene razon y el perro se apunte un tanto. Lo que esta claro es que el Trío Chotis: IDA, NarcoFrijolito y Havaxcal, la estan cagando a base de bien.
0 K 8
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

Y claro, los rebuznos del PP no son porque busquen rédito electoral ... son por salvar el mundo ¿no?
0 K 16
#14 Barriales
#10 eso es. Pero la estan cagando.
0 K 8
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#14

Eso lo sé, pero no ves medios echándoselo en cara (el que busquen rédito)
0 K 16
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Sobre todo oponerse a Trump es rentable socialmente.

A ver si la gente abre los ojos: EEUU quiere una Europa pobre y dependiente.
1 K 21
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
El domingo comprobaremos lo rentable que es el ‘no a la guerra’ para el faro de occidente, el superhéroe y representante de la democracia, la dignidad humana y la civilización.
0 K 20
eltxoa #2 eltxoa
Ayer fue el 11 de marzo y no vi referencia alguna por ningún sitio. Se ha olvidado ya?
0 K 10
DDJ #5 DDJ
Jojojojo el vuelcazo loco del país, lo quieren hacer el nuevo trampantojo de izquierda como pasó con la sexta
Otro medio al servicio del dinero, colando propaganda entre supuesta información
0 K 10

menéame