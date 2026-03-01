“No es el fin del mundo, simplemente no va haber una vuelta a la ‘normalidad’”

"El colapso resulta fascinante, porque se imagina como una suerte de fuego purificador, similar a la revolución, pero como su negativo, en forma de caída y no de ascenso o de progreso. El problema es que no vamos a asistir a un hundimiento general de los sistemas sociales que nos devuelvan al neolítico temprano, aun cuando no se pueda excluir la posibilidad de un guerra de aniquilación total. Lo más probable, en cambio, es que vaya a seguir habiendo Estados, infraestructuras, tecnologías sofisticadas y espacios de seguridad para una parte..."
| etiquetas: libros , cultura , historia , literatura , ensayo
Esto solo es un cambio de sistema
Pero entiendo a los europedos, lloran porque el sistema con el que crecieron desde hace 500 años se va al guano.
Este señor es un historiador occidental hablando para occidentales, hasta el título parece hacer hincapié en ello "El fin de nuestro mundo. La lenta irrupción de la catástrofe". No tiene pinta de ser un liberal occidental que merezca esos calificativos.