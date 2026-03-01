edición general
9 meneos
117 clics
“No es el fin del mundo, simplemente no va haber una vuelta a la ‘normalidad’”

“No es el fin del mundo, simplemente no va haber una vuelta a la ‘normalidad’”

"El colapso resulta fascinante, porque se imagina como una suerte de fuego purificador, similar a la revolución, pero como su negativo, en forma de caída y no de ascenso o de progreso. El problema es que no vamos a asistir a un hundimiento general de los sistemas sociales que nos devuelvan al neolítico temprano, aun cuando no se pueda excluir la posibilidad de un guerra de aniquilación total. Lo más probable, en cambio, es que vaya a seguir habiendo Estados, infraestructuras, tecnologías sofisticadas y espacios de seguridad para una parte..."

| etiquetas: libros , cultura , historia , literatura , ensayo
7 2 0 K 163 cultura
4 comentarios
7 2 0 K 163 cultura
azathothruna #3 azathothruna
Para mi, un fin del mundo es estrella de la muerte, o especie 8472, o la novacula
Esto solo es un cambio de sistema
Pero entiendo a los europedos, lloran porque el sistema con el que crecieron desde hace 500 años se va al guano.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "... importante del planeta. Pero combinados con crisis terroríficas, guerras criminales y poblaciones sacrificadas en la misma línea histórica que ya ha comenzado. La novedad de nuestra época no es la del final del mundo, sino la de que no va haber una vuelta a la “normalidad”. En este sentido es el “fin de nuestro mundo”, no del mundo en general. Asistimos a la crisis de lo que daba fuerza a nuestro sentido común: unas coordenadas, una rutina, unas certezas..."
1 K -2
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
#1 sólo desde una mirada occidental y colonial como la de este ser de luz se puede defender que esa "normalidad" (coordinadas, rutina, certezas, etc...) era nada más y nada menos que "sentido común" cuando sólo beneficiaba al 1% de la población del planeta y arrebataba todo, hasta el futuro, al 99% restante. vete a cagar, anda, a ver si esa "normalidad" que daba fuerza a nuestro sentido común y blablablá te alivia al menos el vientre, asqueroso!
2 K 6
#4 Cualicuatrototem
#2 Te ha sobrado los insultos, pero tienes razón en lo de la mirada occidental y colonial.
Este señor es un historiador occidental hablando para occidentales, hasta el título parece hacer hincapié en ello "El fin de nuestro mundo. La lenta irrupción de la catástrofe". No tiene pinta de ser un liberal occidental que merezca esos calificativos.
0 K 8

menéame