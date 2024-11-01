edición general
"No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'", afirma un ministro israelí

Itamar Ben-Gvir instó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a que aclare que Tel Aviv "no permitirá el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia". "No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'. Se trata de una invención sin fundamento histórico, arqueológico ni realista", publicó en X, añadiendo que "el conjunto de inmigrantes procedentes de países árabes que llegaron a la Tierra de Israel no constituye un pueblo".

#7 soberao *
"Afirma un ministro israelí" Como si fuera un ministro que no lo conocen ni en su barrio... Ministro de Seguridad Nacional actualmente en el cargo, el fascista y neonazi Itamar Ben-Gvir: www.arte.tv/en/videos/115065-000-A/israel-extremists-in-power/
Que fue a denigrar a Greta y los otros miembros de la flotilla.
4 K 62
#3 Godoferoz
tócate los cojones , la población semita original que hoy es árabe es la inmigrante, en cambio los judíos europeos de ojos azules que colonizaron el territorio desde los 50 ahora son de denominación de origen pata negra de toda la vida de dios
5 K 52
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 Esos que salieron por patas de Alemania cuando cayó el pintor pichacorta .
0 K 10
pepel #1 pepel
Lo que no existe es un pueblo SIONISTA, por lo que vosotros estáis condenados a desaparecer.
3 K 51
Aluflipas #4 Aluflipas *
#1 Los sionistas siempre usando la propaganda nazi. En este caso el principio de transposición.

3. Principio de la transposición

La transposición es el principio de atribuir al adversario los propios errores, defectos o malas intenciones, especialmente cuando esas faltas resultan evidentes. En términos simples, significa proyectar en el oponente las acusaciones recibidas, de forma que la atención se desvíe y los roles se inviertan.

La invención del pueblo judío. Por el historiador judío-israelí Slomo Sand.
duckduckgo.com/?q=slomo+sand+invencion+pueblo+judio&t=ffab&ia=
4 K 56
#2 LaMinaEnMiPuerta
Y si existe señalarlos para que podamos destruirlos. Dijo después.
2 K 39
Josbe #6 Josbe
Parece una noticia del mundo today, pero no!
0 K 6

