"No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'", afirma un ministro israelí

Itamar Ben-Gvir instó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a que aclare que Tel Aviv "no permitirá el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia". "No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'. Se trata de una invención sin fundamento histórico, arqueológico ni realista", publicó en X, añadiendo que "el conjunto de inmigrantes procedentes de países árabes que llegaron a la Tierra de Israel no constituye un pueblo".
Que fue a denigrar a Greta y los otros miembros de la flotilla.
3. Principio de la transposición
La transposición es el principio de atribuir al adversario los propios errores, defectos o malas intenciones, especialmente cuando esas faltas resultan evidentes. En términos simples, significa proyectar en el oponente las acusaciones recibidas, de forma que la atención se desvíe y los roles se inviertan.
La invención del pueblo judío. Por el historiador judío-israelí Slomo Sand.
