"No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'", afirma un ministro israelí

Itamar Ben-Gvir instó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a que aclare que Tel Aviv "no permitirá el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia". "No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'. Se trata de una invención sin fundamento histórico, arqueológico ni realista", publicó en X, añadiendo que "el conjunto de inmigrantes procedentes de países árabes que llegaron a la Tierra de Israel no constituye un pueblo".