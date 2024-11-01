edición general
No le eches azúcar al café: hace que pierda sus propiedades organolépticas

Añadir azúcar al café es una práctica común que la mayoría de amantes del café, afortunadamente, no hace. Pero muchas personas sí. Y la verdad es que se están perdiendo del verdadero sabor de esta bebida. No disfrutas plenamente de su perfil organoléptico. Un café de alta calidad no requiere endulzantes. Pero además el azúcar afecta nuestra salud. Un metaanálisis publicado en Nutrients en 2019 evaluó la relación entre el consumo de café y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Los resultados indicaron que...

tarkovsky #2 tarkovsky
Cualquier cosa a la que eches azúcar pierde su sabor, y pasa a saber a... azúcar
El_pofesional #7 El_pofesional
#2 ¿Qué? Entiendo que el azúcar es malo, pero tampoco digamos gilipolleces. El azúcar es incapaz de tapar ningún sabor.
Josecoj #8 Josecoj *
#2 Salvo al ColaCao
cocolisto #4 cocolisto
Echar azúcar es propio de gente sin criterio.Yo le casco una cucharada de leche condensada y tan feliz . {0x1f602}
#5 kaos_subversivo
#4 conoces el café asiático?
cocolisto #10 cocolisto
#5 No lo conocía pero a raíz de tu comentario he visto por Internet que es una bomba termonuclear en potencia. Con todo, tiene buena pinta y no me importaría probarlo sin alcohol, que no pruebo hace años.
Kasterot #9 Kasterot
Si se hubiesen criado en el reino del torrefacto y de café quemado para tapar sabores, entenderían por qué se le hecha azúcar.
No todo el mundo tiene opción a tomar esos cafés que por si solos están buenos
Torrezzno #12 Torrezzno
Dependerá del café y del método. Un torrefacto del bar Paco ya lleva azúcar per se. Un arábica, tueste medio bajo en v60 te hace vivir hasta los 100
Uda #6 Uda
Yo le pongo canela o nada.
Enero2025 #1 Enero2025
El café y el chocolate son los alimentos que menos gustan a la gente y más consumen.
Con lo ricos que están sin joderlos con azúcar.
AZUQUISTAS.
#3 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Es mil veces mejor el consacarinismo que el conazucarismo. Un café frío sin azúcar sí está rico.
Enero2025 #11 Enero2025
#3 eso es un mal menor… el paladar se puede recuperar del sobre estímulo de los edulcorantes.
Priorat #13 Priorat
Seguiré echando azúcar al café. A mí el café no me inspira nada. Simplemente es una necesidad. Necesito su cafeína.
