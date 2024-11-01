No le eches azúcar al café: hace que pierda sus propiedades organolépticas

Añadir azúcar al café es una práctica común que la mayoría de amantes del café, afortunadamente, no hace. Pero muchas personas sí. Y la verdad es que se están perdiendo del verdadero sabor de esta bebida. No disfrutas plenamente de su perfil organoléptico. Un café de alta calidad no requiere endulzantes. Pero además el azúcar afecta nuestra salud. Un metaanálisis publicado en Nutrients en 2019 evaluó la relación entre el consumo de café y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Los resultados indicaron que...