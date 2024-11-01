edición general
Por qué no deberías obsesionarte con dormir 8 horas y otros 3 consejos de salud de Chris y Xand van Tulleken, los médicos gemelos de la BBC

Una taza gigante de café negro instantáneo y nada de comida no es lo que esperarías que desayunara el presentador de un podcast sobre salud y bienestar.
Sin embargo, es lo que confiesa ingerir el doctor Chris van Tulleken, presentador del programa de la BBC What's Up Docs junto con su hermano gemelo, el también doctor Xand.
"Me estoy acercando a la mediana edad, así que no quiero pasar todo el día comiendo. Mi forma de hacerlo es no desayunar", señala.
Esta honestidad sobre no llevar una vida perfecta y sobre las dificultades de saber ......

Supercinexin
Porque en realidad para estar sano hay que dormir las horas que te pida el cuerpo, no "ocho" o "cinco" o mierdas. Y si te despiertas cuando crees que es demasiado pronto, siempre hacerte una buena paja y comprobar si después puedes seguir durmiendo otras tres horitas más.

Vamos, lo que venía siendo "vida de estudiante universitario" en tiempos.
Leon_Bocanegra
Yo no me pienso quitar horas de sueño ahora. Mi trabajo me ha costado poder permitirme mis 12/13 horas diarias de sueño
oceanon3d
Chorradas.
MacMagic
Apuntado queda, Pepe.
