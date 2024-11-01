·
No es de China, es de Gijón: Esta es la empresa que fabricó los raíles de Adamuz
Óscar Puente desmintió este bulo en la rueda de prensa del viernes, atribuyendo la fabricación de la vía a ArcelorMittal
#5
Katos
*
Y quien ha dicho que la vía del 89 es de china?.
Lo. Importante es que la revisión de mayo del año anterior es una basura y como ya se indicó hubo fallos en la reparación de la zona.
El. Problema es la infrafinanciacion en todo, trenes con ingresos de I puestos récord.
3
K
37
#2
Pulpatine
Me paso el día en internet y es la primera vez que escucho ese bulo.
2
K
30
#4
Aas59
#2
No es un bulo. Está fabricado en Gijón, pero debe ser peor que los fabricados en China.
0
K
6
#1
HangTheRich
La fabrica estara en Gijon, pero Arcelor Mittal es India
1
K
19
#3
SeñorPresunciones
*
#1
No exactamente, es algo más complejo:
es.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
Pero tienes razón en que la fábrica estará en Gijón pero la empresa es de Lakshmi Narayan Mittal, BlackRock y Societé Générale.
Al señor de la india no lo conozo, a BlackRock los conocemos todos y Societé Générale es una de las razones que la África francófona esté en la mierda.
4
K
49
#6
Malinke
igual sí, pero igual, no. Habrá que esperar a ver.
0
K
11
#7
guillersk
A ver
Los usa aún tienen operativos bombarderos de los años 60 ( los b52)
Bien mantenidos, funcionan perfectamente.
El problema es un mal o deficiente mantenimiento.
0
K
11
