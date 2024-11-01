edición general
No es de China, es de Gijón: Esta es la empresa que fabricó los raíles de Adamuz

No es de China, es de Gijón: Esta es la empresa que fabricó los raíles de Adamuz

Óscar Puente desmintió este bulo en la rueda de prensa del viernes, atribuyendo la fabricación de la vía a ArcelorMittal

#5 Katos *
Y quien ha dicho que la vía del 89 es de china?.
Lo. Importante es que la revisión de mayo del año anterior es una basura y como ya se indicó hubo fallos en la reparación de la zona.

El. Problema es la infrafinanciacion en todo, trenes con ingresos de I puestos récord.
3 K 37
Pulpatine #2 Pulpatine
Me paso el día en internet y es la primera vez que escucho ese bulo.
2 K 30
#4 Aas59
#2 No es un bulo. Está fabricado en Gijón, pero debe ser peor que los fabricados en China.
0 K 6
#1 HangTheRich
La fabrica estara en Gijon, pero Arcelor Mittal es India
1 K 19
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#1 No exactamente, es algo más complejo: es.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal

Pero tienes razón en que la fábrica estará en Gijón pero la empresa es de Lakshmi Narayan Mittal, BlackRock y Societé Générale.

Al señor de la india no lo conozo, a BlackRock los conocemos todos y Societé Générale es una de las razones que la África francófona esté en la mierda.
4 K 49
Malinke #6 Malinke
igual sí, pero igual, no. Habrá que esperar a ver.
0 K 11
#7 guillersk
A ver
Los usa aún tienen operativos bombarderos de los años 60 ( los b52)

Bien mantenidos, funcionan perfectamente.

El problema es un mal o deficiente mantenimiento.
0 K 11

