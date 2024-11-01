edición general
Niños con cáncer estafados por millones recaudados para su tratamiento [EN]

Niños con cáncer estafados por millones recaudados para su tratamiento [EN]  

Hemos identificado al hombre en la estafa como un israelí que vive en Canadá llamado Erez Hadari. Las campañas con mayor alcance internacional aparente se llevaron a cabo bajo el nombre de una organización llamada Chance Letikva (Oportunidad para la esperanza, en español), registrada en Israel y Estados Unidos. Una campaña de recaudación de fondos recaudó 27 000 dólares en nombre de Khalil, un niño de siete años que padecía cáncer. Sin embargo, él no recibió el dinero para su tratamiento. A la familia se le dijo que la campaña había fracasad

#2 pcmaster
Más bajo ya no se puede caer.
#4 perica_we
#2 espero que caiga aún muuuuuucho más bajo.
Gnomo #3 Gnomo
Ya hay que ser hijo de puta
Bapho #5 Bapho
Maldad en estado puro.
