Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA

Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA  

Los valencianos no han faltado a su cita ni un solo mes desde que llegó la gota fría que marcó un antes y un después en la zona, por lo que esta se convierte en la duodécima marcha desde el 29 de octubre de 2024.

Supercinexin #3 Supercinexin
La sonrisa de éste tío produce cáncer de ojos a cualquier persona decente.
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Estoy ahora por la Calle La Paz viéndola pasar y la cabecera ha pasado hace 20 minutos y aún sigue el chorro de gente.

Puede ser que sea la segunda mayor manifestación de todas desde el infausto día donde ese desgraciado envió a la muerte a 229 de los nuestros
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#6 A estas horas aún sigue el chorro de gente en el mismo sitio.

50000 los cojones.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Que Mazón digas de presidente de Valencia es las pruebas de la degradación del PP. Y de cualquier otro que le apoya para seguir ahi.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Si renuncia hay elecciones, tengo entendido. Por eso no renuncia, ni el PP quiere que renuncie, para que pase el máximo tiempo posible desde la DANA hasta las próximas elecciones.
Esteban_Rosador #14 Esteban_Rosador
#11 pues parece que los cabezudos no olvidan fácilmente. Es posible que les salga mal.
#4 laruladelnorte *
Bajo el lema,el pueblo viene crecido.la delegación del gobierno cifra la participación en 50.000 personas.
Toda esa gente pidiendo su dimisión y el irresponsable como si oyera llover...
LoboAsustado #5 LoboAsustado
#4 No , si oyera llover estaría en el ventorro.
efectogamonal #7 efectogamonal
E N O R M E S
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
makinavaja #2 makinavaja
Mazón tampoco ha faltado ni un solo mes a su cita en el Ventorro.... :-D :-D :-D :-D
Lutin #8 Lutin *
Cárcel para el putero incompetente, que pague el daño y muerte que ha causado su dejación de funciones, su traición total a la ciudadanía que debía proteger.

No se puede poner a un inútil ignorante en un puesto de poder, debería ser siempre alguien cualificado.

Puto retrasado la de muertes que ha causado su estupidez.
#9 slender_1
Una de las cosas que quiero hacer en mi vida es comer en El Ventorro.
elmakina #12 elmakina *
#_8 Baja un poco el tono, crack, que pareces más interesado en soltar espuma que en entender cómo funciona una emergencia. Que Mazón no estuvo a la altura, ni se presentó donde debía ni supo reaccionar, está claro hasta para el más forofo del PP. Pero de ahí a culparlo de las muertes hay un trecho que solo se salta quien no sabe de qué habla. El mando único de la emergencia no dependía de él, sino de la consellera de Interior, que era la que debía coordinar los recursos y activar protocolos. Si…   » ver todo el comentario
#13 Toni_Ivars
Siento ser agorero, pero no pasará nada. El tío estará ahí a lo suyo, en las próximas elecciones el PP presentará a un nuevo aspirante a presidente que no será Mazón, y la gente votará como si este PP fuese un nuevo PP, limpio, reluciente y esplendoroso. Ojalá me equivoque, pero me da que no.
