Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA  

Los valencianos no han faltado a su cita ni un solo mes desde que llegó la gota fría que marcó un antes y un después en la zona, por lo que esta se convierte en la duodécima marcha desde el 29 de octubre de 2024.
Puede ser que sea la segunda mayor manifestación de todas desde el infausto día donde ese desgraciado envió a la muerte a 229 de los nuestros
50000 los cojones.
Toda esa gente pidiendo su dimisión y el irresponsable como si oyera llover...
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
No se puede poner a un inútil ignorante en un puesto de poder, debería ser siempre alguien cualificado.
Puto retrasado la de muertes que ha causado su estupidez.