Ni parches ni retórica: conquistemos un parque de vivienda pública

La clase obrera se enfrenta cada día a las peores consecuencias de la crisis capitalista. Mientras el Estado alimenta el gasto militar y protege los beneficios de bancos y patronal, nos empuja a una vida de miseria: salarios que no alcanzan, alquileres que se comen más de la mitad de nuestra nómina, hipotecas que nos asfixian, suministros que suben y la inseguridad permanente de no saber si el mes que viene seguiremos bajo un techo. Tener empleo ya no garantiza nada. La “normalidad” se ha convertido en elegir entre comer o pagar.

En España, el parque de vivienda pública apenas ronda el 2 % del total, muy por debajo de la media europea. Esto no es casualidad: todo está dispuesto para extraer rentas, inflar precios, especular con suelo y convertir una necesidad en un negocio de lo más lucrativo. El Estado es su principal sostén: recalificando, incentivando la especulación, rescatando bancos, vendiendo la vivienda pública y, cuando hace falta, mandando a jueces y policía para garantizar su sacrosanta propiedad privada.
Estamos volviendo a la época de la revolución industrial, que si 996, que si Argentina jornadas de 12h, sin acceso a la vivienda en propiedad, pagamos cuotas y suscripciones por todo, vamos, que nos pagan y según nos pagan el dinero se va. Lo mismo que pasaba en aquella época, ibas a la fábrica de Lunes a Domingo, vivias en viviendas del dueño de la fábrica y comprabas lo que te vendía el mismo que te daba trabajo.

Trabajar para sobrevivir.

Trabajar para sobrevivir.
