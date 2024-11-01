Ni parches ni retórica: conquistemos un parque de vivienda pública

La clase obrera se enfrenta cada día a las peores consecuencias de la crisis capitalista. Mientras el Estado alimenta el gasto militar y protege los beneficios de bancos y patronal, nos empuja a una vida de miseria: salarios que no alcanzan, alquileres que se comen más de la mitad de nuestra nómina, hipotecas que nos asfixian, suministros que suben y la inseguridad permanente de no saber si el mes que viene seguiremos bajo un techo. Tener empleo ya no garantiza nada. La “normalidad” se ha convertido en elegir entre comer o pagar.
| etiquetas: vivienda , movimiento social , lucha , españa
Veis cómo esta gente siempre echa balones fuera y le echan la culpa a otros? Vayan a una constructura y pedidle que construyan VPO y te explicaran porque no lo hacen
El que hay, tras 7 años, se ve que no se ha acordado.
Ah! que si!
Que se ha acordado, pero para mentir y no hacer nada.
Trabajar para sobrevivir.