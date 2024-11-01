Ni Madrid ni Barcelona: un estudio desvela la ciudad más amigable de España, Bilbao

Más de 2.000 personas de distintas zonas de España participaron en la encuesta. Se realizó basándose en comportamientos cotidianos que influyen en la forma en que nos relacionamos. El estudio analizó tanto conductas positivas, como tratar a todo el mundo por igual, ayudar a que otros se sientan a gusto o mostrar empatía, como conductas negativas, entre ellas criticar o insultar, guardar rencor o actuar por interés propio.