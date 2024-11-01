edición general
Ni Madrid ni Barcelona: un estudio desvela la ciudad más amigable de España, Bilbao

Más de 2.000 personas de distintas zonas de España participaron en la encuesta. Se realizó basándose en comportamientos cotidianos que influyen en la forma en que nos relacionamos. El estudio analizó tanto conductas positivas, como tratar a todo el mundo por igual, ayudar a que otros se sientan a gusto o mostrar empatía, como conductas negativas, entre ellas criticar o insultar, guardar rencor o actuar por interés propio.

eltxoa #2 eltxoa *
#0 Cabrón!!!

No vengáis. Bilbao es una mierda. El tiempo siempre es malo. La gente seca y habla raro. El gugen no merece la pena. Los bares y restaurantes son caros y los pintxos están sobrevalorados. Si queréis pasar frio id a Santander que son gente como los de Madrid.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#2 Cuando vean los precios del inmobiliario se les va las ganas.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Bilbao con el veranito fresquito, no como en el sur a 40 grados, opcion ideal para vivir, turistear, gentrificar
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#2 No me amenaces con pasar un buen rato. :-D
poyeur #9 poyeur
#2 Se habla español, con acento raro ;) youtu.be/KLR710iSL-w?si=pPk8vYQdqRKZ8Uyo
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Ahívalahostia!
#6 Zerjillo
A mí lo que me sorprende es el titular. ?a alguien se le podía haber ocurrido que eran Madrid o Barcelona?
#7 Sammy_Jankis
#6 Jaja, he pensado lo mismo. De partida, que sepas que, oh, sorpresa, no son ni Madrid ni Barcelona, como cualquiera podría haber pensado en un principio! Jajaja.
#5 Pivorexico *
Pero sin embargo las f'olloamigas , son unicornios .
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#5 A eso venia, sera muy amigable, y se comera de puta madre, pero lo que es follar poco xD
#10 Juantxi
No hay que ir hasta Bilbao para encontrar gente amable. Este es un país de gentes amables.
