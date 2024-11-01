edición general
"Ni el judaísmo ni el cristianismo nacieron en Europa, Jesús era un judío palestino"

Sophie Bessis, historiadora.- "La expresión ‘judeocristiano’ oculta 2.000 años de antijudaísmo cristiano y, después, su derivación más contemporánea con la Alemania nazi y el genocidio. Oculta un antisemitismo que es central en la historia y la cultura de Europa. La segunda sería la apropiación para dejar fuera la influencia de Oriente, olvidarla. La idea de ‘judeocristiano’ intenta trasladar que Europa nació de sí misma y no debe nada a Oriente. Pero ni el judaísmo ni el cristianismo nacieron en Europa. Jesús mismo era un judío palestin

themarquesito #17 themarquesito
#4 Del Cid hasta hay un documento con su firma. En el caso de Jesús, el consenso general entre los historiadores es que sí existió, igual que Teudas, El Egipcio, El hacedor de círculos, o Juan el Bautista que son otros individuos con análoga clase de evidencia histórica.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
por favor, todavía nadie le ha dicho a esta historiadora que no existe ni un documento histórico que confirme la existencia de Jesusito, ni tampoco ninguna evidencia arqueológica?
Anatop_at #18 Anatop_at
#1 Existe un amplio consenso académico sobre la existencia histórica de Jesucristo como figura del siglo I en Judea, pero tú has venido a hablar de tu libro.
ombresaco #3 ombresaco *
por aquél entonces, eran casi sinónimos. Y por otro lado, hace tiempo leí que los romanos le pusieron Palestina a ese territorio por los filisteos, con ánimo de eliminar el nombre de Judea y desjudaizar la zona.

Todo esto asumiendo que existiera, como dice
wata #7 wata
#4 Cierto. Es así. Pero existió alguien que dió origen al mito, ahora mismo, ningún estudioso serio del tema lo niega. Y como se sabe el creador del cristianismo fue Pablo. Curiosamente una persona que no lo conoció jamás.
wata #2 wata *
Una cosa es que no existiera el Jesús idealizado y divinizado y otra es que no existiera en su tiempo un líder que aglutinara ciertas personas y que con el tiempo un propagandista genial llamado Pablo de Tarso lo transforma en un dios.
makinavaja #4 makinavaja *
#2 Que pudiera haber existido no lo niego, pero no hay ninguna prueba real fuera de la literatura... hoy por hoy es tan real como Goliath, el Cid, o Supermán....
antesdarle #12 antesdarle
#4 la mayoría de historiadores coinciden en que si existió. Otra cosa es que convirtiera el agua en vino.
#19 solojavi
El cristianismo nació en europa tanto si le gusta como si no le gusta. La raíz del cristianismo es israelí, pero el cristianismo es una religión romana que regula Constantino. Por supuesto no sabemos que hubiera pasado sin Constantino aunque indudablemente no habría crecido ni tanto ni tan deprisa.
