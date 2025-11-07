Ni la inflación puede con la fuerza de los bares: así resisten a las subidas de precios en España

Pese a que todo está más caro, los españoles siguen saliendo a bares y restaurantes casi igual que antes. Un estudio reciente de Hostelería de España muestra cómo la gente recorta en ropa o tecnología, pero se resiste a renunciar a sus momentos de ocio.
| etiquetas: bares , inflación , consumo
Supongo que hablarán por ellos porque yo he recortado un montón por ejemplo el salir a comer fuera porque no me parece de recibo la subida que ha habido. Mientras que hace no tanto irte a un restaurante muchos de los platos tenían precios o de un dígito o como mucho dos pero empezaban por uno, ahora casi todos los precios empiezan por el dos, y de ahí para arriba.
Ya te digo.
Y salir a desayunar (aunque yo sólo tomo un café), he pasado de varias veces a la semana a un par de ellas al mes, y porque pasa por la zona algún amiguete y me dice de salir. (obvio los cafés con clientes, que eso son "obligados")