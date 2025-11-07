edición general
Ni la inflación puede con la fuerza de los bares: así resisten a las subidas de precios en España

Pese a que todo está más caro, los españoles siguen saliendo a bares y restaurantes casi igual que antes. Un estudio reciente de Hostelería de España muestra cómo la gente recorta en ropa o tecnología, pero se resiste a renunciar a sus momentos de ocio.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
muestra cómo la gente recorta en ropa o tecnología, pero se resiste a renunciar a sus momentos de ocio.

Supongo que hablarán por ellos porque yo he recortado un montón por ejemplo el salir a comer fuera porque no me parece de recibo la subida que ha habido. Mientras que hace no tanto irte a un restaurante muchos de los platos tenían precios o de un dígito o como mucho dos pero empezaban por uno, ahora casi todos los precios empiezan por el dos, y de ahí para arriba.
#2 pirat
#1 Comer fuera de casa es prohibitivo
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Ya te digo. :roll:
#6 bacilo
#1 ahora salir a cenar es ir a un kebab.
mefistófeles #5 mefistófeles
Pues no sé quién, pero salir a cenar fuera, desde el verano que fuimos la mi dueña y yo una par de veces, no he vuelto. Y fuimos de picoteo, no de cena en restaurante.

Y salir a desayunar (aunque yo sólo tomo un café), he pasado de varias veces a la semana a un par de ellas al mes, y porque pasa por la zona algún amiguete y me dice de salir. (obvio los cafés con clientes, que eso son "obligados")
Deviance #3 Deviance
pues si, se ha puesto el tema del picoteo y lo de salir a comer o cenar fuera de casa a un nivel prohibitivo.
