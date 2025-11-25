edición general
Ni 'género' ni 'machista': el chantaje de Vox para ponerse detrás de la pancarta del 25N en Zaragoza

Ni 'género' ni 'machista': el chantaje de Vox para ponerse detrás de la pancarta del 25N en Zaragoza

Tras una pancarta en la que podía leerse Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha liderado los actos con motivos del 25N en la capital y lo ha hecho junto a los representantes de todos los grupos municipales, también los de Vox, que por primera vez desde que tiene representación en el consistorio (2019) ha decidido unirse a este evento tan importante y simbólico, algo extraño. ¿Por qué este año? Porque no aparecían dos palabras que les repelen: ni género ni machista. O, al

| etiquetas: género , machista , chantaje , vox , pancarta , 25n , zaragoza
31 comentarios
Chinchorro
¿Porqué sólo la violencia?
Leon_Bocanegra
día internacional contra el cáncer

Por qué solo contra el cáncer?

Que curioso que el astroturfer del post #2 me tenga en el ignore sin yo tener ni puta idea de quien es.
Estos astroturfers vienen muy blanditos últimamente.
Leon_Bocanegra
#4 mielda puse post #2 y quería poner #_1
Asimismov
#10 se te entendía a quien te referías, al oct 25.
StuartMcNight
#2 ¿Por qué sólo?
Chinchorro
#5 ¿Por qué?
Leon_Bocanegra
#13 ni machismo ni feminismo. Igualdad! xD xD xD
#17 Tronchador.
#14 ...Ni nazis, ni judíos. Extremismo mal, no seas radical...
3 K 40
Leon_Bocanegra
#17 no todo es black or white.
ingenierodepalillos
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo?. ¿Tu fuerza?. ¿Tus talentos?. Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico.
Dirígete a los animales, consulta los elementos, estudia las plantas, finalmente echa un vistazo a todas las…   » ver todo el comentario
ingenierodepalillos
Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero
#16 Pues es una creencia difícil de mantener. ¿En qué te basas?

Yo opino lo contrario basándome en lo siguiente: si los hombres interaccionan más con hombres y los hombres agreden mucho más que las mujeres, lo esperable es que los hombres reciban muchas más agresiones que las mujeres.

Estoy deseoso de leer por qué crees que la procedencia de la violencia no se traduce en que los hombres sufran más agresiones que las mujeres, víctimas a priori mucho más fáciles dado que tienen de media mucha menos fuerza física para defenderse.
vituwaf
#19 Los hombres interaccionan mucho más con mujeres que con hombres.
Las mujeres agreden más que los hombres.

La diferencia no va por ahí. Sino que se trata de que todo el mundo quiere proteger a las mujeres, y por lo tanto son las mujeres las que reciben menos agresiones.
ingenierodepalillos
Bueno, niños, donde hay mucho jaleo algo anda desbaratado. Si entre todos nos ponemos a hablar de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy pronto. Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando?

Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas, y para que obtener los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una…   » ver todo el comentario
Asimismov
#25 m'encanta:
¿De dónde venía tu Cristo? ¡De Dios y de una mujer! El hombre no tiene nada que ver con Él.
Leon_Bocanegra
Ti entiendo que los de vox no quieran ponerse detrás de una pancarta contra el machismo.
Sería como ver a Felipe VI detrás de una pancarta contra la monarquía.
Asimismov
#8 ya está su padre luchando por la República y con notable éxito.
Chinchorro
Supongo que estarás también super indiginado porque haya día de la seguridad vial, cuando hay otras cosas que también tienen seguridad, y que haya día mundial contra el sida, cuando hay otras enfermedades. Y qué decir del día de las víctimas del terrorismo, cuando hay víctimas de muchas más cosas.
Jo, qué difícil debe ser tú.

Edit: el astroturfer me tiene miedo y me ha puesto en ignore preventivo. Bien por él :troll:
Leon_Bocanegra
#20 parece ser que estos astroturfers vienen con la lista de ignores de sus anteriores perfiles y la Importan al nuevo desde el primer día.
blacar
"Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer"

La verdad es que me parece algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.
Bien por VOX al conseguir un lema más inclusivo que permite a más personas mostrar su apoyo para la reducción de la violencia contra la mujer.
CerdoJusticiero
#9 ¿Qué es lo que no te gusta de 'violencia de género'? Se supone que estamos hablando de un tipo de violencia de origen machista que algunos hombres emplean contra sus mujeres para mantenerlas sometidas, no de cualquier forma de violencia que tenga como objetivo a una mujer, ¿no?
vituwaf
"Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer"

¿Por qué sólo contra la mujer?
StuartMcNight
#1 ¿Pir qui sili cintri li mijir?

Que puta pena dais, leches. Que puta pena.
vituwaf
#3 Podrían luchar contra la violencia en general pero no les da la gana, y tú lo ves normal. Pues no, normal no es.

Los hombres reciben mucha más violencia que las mujeres, pero se monta una campaña sólo para las mujeres. Eso y ya está. Señalo este hecho, que es algo objetivo, y resulta que yo soy el que da pena.

Yo.

Ya te cagas.
CerdoJusticiero
#11 Los hombres reciben mucha más violencia que las mujeres

¿De quién procede dicha violencia?

:roll:
vituwaf
#12 Creo la procedencia de la violencia no afecta al hecho de quién recibe más y quién recibe menos.
Trigonometrico
#11 Yo no soy feminista ni machista pero, creo que en este caso ellos tienen razón.
mercure
vituwaf
En menéame desde octubre de 2025
vituwaf
#22 Soy un veterano ya.
strike5000
#1 Lo importante es dividir, crear grupos enfrentados. Así es más fácil controlarlos.
