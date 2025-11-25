Ni 'género' ni 'machista': el chantaje de Vox para ponerse detrás de la pancarta del 25N en Zaragoza

Tras una pancarta en la que podía leerse Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha liderado los actos con motivos del 25N en la capital y lo ha hecho junto a los representantes de todos los grupos municipales, también los de Vox, que por primera vez desde que tiene representación en el consistorio (2019) ha decidido unirse a este evento tan importante y simbólico, algo extraño. ¿Por qué este año? Porque no aparecían dos palabras que les repelen: ni género ni machista. O, al
| etiquetas: género , machista , chantaje , vox , pancarta , 25n , zaragoza
Por qué solo contra el cáncer?
Que curioso que el astroturfer del post #2 me tenga en el ignore sin yo tener ni puta idea de quien es.
Estos astroturfers vienen muy blanditos últimamente.
Dirígete a los animales, consulta los elementos, estudia las plantas, finalmente echa un vistazo a todas las… » ver todo el comentario
Yo opino lo contrario basándome en lo siguiente: si los hombres interaccionan más con hombres y los hombres agreden mucho más que las mujeres, lo esperable es que los hombres reciban muchas más agresiones que las mujeres.
Estoy deseoso de leer por qué crees que la procedencia de la violencia no se traduce en que los hombres sufran más agresiones que las mujeres, víctimas a priori mucho más fáciles dado que tienen de media mucha menos fuerza física para defenderse.
Las mujeres agreden más que los hombres.
La diferencia no va por ahí. Sino que se trata de que todo el mundo quiere proteger a las mujeres, y por lo tanto son las mujeres las que reciben menos agresiones.
Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas, y para que obtener los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una… » ver todo el comentario
¿De dónde venía tu Cristo? ¡De Dios y de una mujer! El hombre no tiene nada que ver con Él.
Sería como ver a Felipe VI detrás de una pancarta contra la monarquía.
Jo, qué difícil debe ser tú.
Edit: el astroturfer me tiene miedo y me ha puesto en ignore preventivo. Bien por él
La verdad es que me parece algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.
Bien por VOX al conseguir un lema más inclusivo que permite a más personas mostrar su apoyo para la reducción de la violencia contra la mujer.
¿Por qué sólo contra la mujer?
Que puta pena dais, leches. Que puta pena.
Los hombres reciben mucha más violencia que las mujeres, pero se monta una campaña sólo para las mujeres. Eso y ya está. Señalo este hecho, que es algo objetivo, y resulta que yo soy el que da pena.
Yo.
Ya te cagas.
¿De quién procede dicha violencia?
En menéame desde octubre de 2025