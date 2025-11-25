Ni 'género' ni 'machista': el chantaje de Vox para ponerse detrás de la pancarta del 25N en Zaragoza

Tras una pancarta en la que podía leerse Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha liderado los actos con motivos del 25N en la capital y lo ha hecho junto a los representantes de todos los grupos municipales, también los de Vox, que por primera vez desde que tiene representación en el consistorio (2019) ha decidido unirse a este evento tan importante y simbólico, algo extraño. ¿Por qué este año? Porque no aparecían dos palabras que les repelen: ni género ni machista. O, al