Ni Amazon le encuentra: 20 años viviendo en la calle sin nombre de Almería

José López Jiménez, Pepe, buscaba el paraíso y terminó en un limbo administrativo. Este ceutí de nacimiento y gaditano de corazón decidió que la costa almeriense sería el refugio perfecto para una jubilación besada por el mar de Cabo de Gata. Sin embargo, su retiro en la Almadraba de Monteleva se ha convertido en una carrera de obstáculos que dura ya más de dos décadas. El motivo es tan surrealista como asfixiante: oficialmente, su calle no existe. “Soy invisible”, afirma Pepe con una mezcla de resignación y hartazgo. Un fantasma...

5 comentarios
Pacman #1 Pacman
Pues ha tenido paciencia.
20 años viviendo y no ha denunciado al ayuntamiento?
Yo al segundo ya les hubiese empapelado
#4 asgard_gainsborough
#1 Sobretodo si se ha empadronado, y resulta que el documento oficial de empadronamiento proporcionado por el ayuntamiento resulta que contiene información incorrecta.
Gry #3 Gry
Suena raro, en la aldea de mi abuelo las calles no tienen nombre pero las cartas llegan igual. En la dirección pones el nombre del Lugar y el número de la casa.
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
#3 en el mío igual
#2 Nouveau *
Ni mi casa, ni la de mis padres tiene calle. Es casa X e Y s/n del municipio Z. Amazon no entrega, las agencias de paquetería mayoritariamente tampoco (el que se digna a llamar al móvil, si), las cartas cuando el cartero le sale de los cojones...

La fibra tampoco no tenemos. Vamos con modem de tarjeta sim de datos ilimitados de Yoigo.

No es el fin del mundo.
