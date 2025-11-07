Nexperia reanuda los envíos de chips tras levantarse el veto de China

China ha autorizado a la división local del fabricante neerlandés de microprocesadores Nexperia a reanudar las exportaciones de microchips, oeprativa que se había frenado por una disputa entre los países que ha sacudido a la industria del automóvil. Los envíos ya se estarían dirigiendo hacia Europa, según han declarado fuentes del sector este viernes.
Seguimos para bingo Es curioso como los medios de propaganda, cuando les interesa, pueden ser ultra-optimistas. Este tipo de cosas se nota cuando les interesa poner a parir a los enemigos del capital, y a "lavanguardia.com" se le nota.
Personalmente opino que China no debe ceder hasta que le devuelvan Nexperia.