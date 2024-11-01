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Netanyahu en directo
Netanyahu va a ofrecer una rueda de prensa para responder a medios extranjeros. La hora acordada son las 20:30 GMT (19:30 horas en España). Link alternativo:
www.youtube.com/live/A4a-Wx27xaw?is=lh9zl77lpuXFtECB
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:
netanyahu
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prensa
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actualidad
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relacionadas
#1
Sandman
Ya tenemos las primeras imágenes de la rueda de prensa:
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#6
Estoeslaostia
*
#1
que io puta
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#8
mahuer
#1
Está moñeco, jajajaja.
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#11
cajadecartonmojada
#1
¿Qué es ese líquido rojo que sale de su oreja?
youtu.be/VLIN4YJUEMI
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#20
ur_quan_master
*
#1
La semana que viene la gasofa a 2€. ¿ Cuanto le durará la paciencia al ciudadano europeo antes de salir a la calle?
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#23
Aleatoria
#20
Lo triste es que el ciudadano europeo ya sólo salga cuando le rascan el bolsillo. Y si eso.
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K
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#7
pitercio
Qué despliegue de GPUs.
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#5
YoSoyTuPadre
*
Me sorprende lo potente que está siendo la
propaganda iraní
en esta guerra que es capaz de obligar a uno de los lideres enemigos a tener que salir en rueda de prensa para demostrar que está vivo, en lugar de dedicar ese tiempo a temas relacionados con la guerra. Recordemos que sigue cayendo en torno a 1 misil cada hora en Israel las 24h del día, ya le empiezan a llamar el "Teherán Express"
Después alguno aún me dice:
"No, los iraníes no controlan el relato de esta guerra"
Literalmente lo controlan con la punta del cipot...
6
K
88
#14
daniMate
#5
los Iraníes no controlan el relato.
Lo que pasó es que está vez es todo tan descontrolado que son los Sionistas los que no pueden mentir (como tienen por costumbre) y manipular el relato a su favor
Es todo tan descarado y evidente que cada vez que sale Trump a decir "vamos ganando lamguerra" nadie se lo cree.
Si hasta los medios de derechas ya no intentan ni fingir que el ataque de Israel a Irán es algo justo, o que van ganando o nada de eso.
5
K
71
#24
YoSoyTuPadre
*
#14
#21
A ver, que Netanyahu y su equipo lleven, si no cuento mal, ente tres y cuatro días quitando vídeos uno tras otro intentando demostrar que no está muerto (y dedicando tiempo valioso a ello), y que ni así funcione y tenga que hacer una rueda de prensa no programada y en directo para confirmar que está vivo
...joer, si vosotros no veis eso "controlar el relato" por unos, o no controlar el relato por los otros, apaga y vamonos
Y aún así no va a funcionar, vamos ver las RRSS en las próximas horas llenas de vídeos analizando el directo y encontrando supuestos "fallos de IA", tiempo al tiempo
La muerte de Netanyahu se ha vuelto un meme en RRSS
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#16
Asimismov
#5
no hay que confundir el "relato occidental" con el relato del resto del mundo.
2
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#21
guuilesmiz
#5
los iraníes no controlan el relato, lo que ocurre es que ya no los tragamos la propagando nazi-sionista, ni la nazi-anglosajona. Y por supuesto que es raro que netanjahu que asome el rabo de demonio en días, y la opinión pública sospecha
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11
#2
Fartón_Valenciano
Genocida en directo
4
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#12
Kantinero
Una mierda pinchada en un palo, aqui lo que hay es una imagen de una imagen
1
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#17
chavi
Será por plasma cono hacía Mariano?
1
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#13
Milmariposas
Mientras se espera que comparezca, se escucha un tiroteo de fondo y no sale nunca. Y así es cómo se han librado de él FOREVER.
Vale, ya sé que estoy desarrollando mucho mi imaginación, pero ... a que quedaría muy bien para un thriller?
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#22
Enésimo_strike
@Milmariposas
me debes 20€
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#26
Milmariposas
#22
Te debo 20€. Cierto. Yo, como los Lannister, que siempre pago mis deudas. Mándame un DM con tu número de teléfono y te hago un bizum.
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#27
Butters
#22
tienes las mismas posibilidades de cobrar que los youtubers a los que no pagó el gobierno israelí
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#10
kosako
Han hablado de que pongan el movil en modo avión y algo "esto es ujn sitio seguro" (me ha dado un infarto la hijaputa hablando de la nada que lo tenía de fondo...
)
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#15
kosako
Pues na, parece que está vivo el hijo puta.. adios a la ilusión..
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#9
Manuel.G
Así que estaba de parranda!
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#3
yukatan
entonces no lo han matado bien
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#25
Mandri20
Resumen?
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#18
millanin
Hace falta una solución. A ver si cae del cielo.
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8
#19
abogado_del_diablo
Con Palestina no tuvo que salir sudoroso a decir que "antisemitismo". Los palestinos son pobres y a casi nadie les importan nada.
Ahora no sólo han dado con la horma de su zapato, sino que como Irán mide mucho sus respuestas y nos han machacado con el mantra del "derecho a defenderse", pues no saben cómo ganar más apoyos en el mundo.
Y el reloj corre en contra de los genocidas de Israel y EEUU.
Suda, suda, cabrón.
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#4
RanaPaca
Oh vaya, entonces no está todavía muerto?
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27
comentarios)
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youtu.be/VLIN4YJUEMI
Después alguno aún me dice:
"No, los iraníes no controlan el relato de esta guerra"
Literalmente lo controlan con la punta del cipot...
Lo que pasó es que está vez es todo tan descontrolado que son los Sionistas los que no pueden mentir (como tienen por costumbre) y manipular el relato a su favor
Es todo tan descarado y evidente que cada vez que sale Trump a decir "vamos ganando lamguerra" nadie se lo cree.
Si hasta los medios de derechas ya no intentan ni fingir que el ataque de Israel a Irán es algo justo, o que van ganando o nada de eso.
Y aún así no va a funcionar, vamos ver las RRSS en las próximas horas llenas de vídeos analizando el directo y encontrando supuestos "fallos de IA", tiempo al tiempo
La muerte de Netanyahu se ha vuelto un meme en RRSS
Vale, ya sé que estoy desarrollando mucho mi imaginación, pero ... a que quedaría muy bien para un thriller?
Ahora no sólo han dado con la horma de su zapato, sino que como Irán mide mucho sus respuestas y nos han machacado con el mantra del "derecho a defenderse", pues no saben cómo ganar más apoyos en el mundo.
Y el reloj corre en contra de los genocidas de Israel y EEUU.
Suda, suda, cabrón.