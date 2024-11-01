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Netanyahu en directo  

Netanyahu va a ofrecer una rueda de prensa para responder a medios extranjeros. La hora acordada son las 20:30 GMT (19:30 horas en España). Link alternativo: www.youtube.com/live/A4a-Wx27xaw?is=lh9zl77lpuXFtECB

| etiquetas: netanyahu , directo , conferencia , prensa
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Sandman #1 Sandman
Ya tenemos las primeras imágenes de la rueda de prensa:  media
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Estoeslaostia #6 Estoeslaostia *
#1 que io puta
:palm: xD xD
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mahuer #8 mahuer
#1 Está moñeco, jajajaja.
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#11 cajadecartonmojada
#1 ¿Qué es ese líquido rojo que sale de su oreja?
youtu.be/VLIN4YJUEMI
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ur_quan_master #20 ur_quan_master *
#1 La semana que viene la gasofa a 2€. ¿ Cuanto le durará la paciencia al ciudadano europeo antes de salir a la calle?
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#23 Aleatoria
#20 Lo triste es que el ciudadano europeo ya sólo salga cuando le rascan el bolsillo. Y si eso.
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pitercio #7 pitercio
Qué despliegue de GPUs.
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YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Me sorprende lo potente que está siendo la propaganda iraní en esta guerra que es capaz de obligar a uno de los lideres enemigos a tener que salir en rueda de prensa para demostrar que está vivo, en lugar de dedicar ese tiempo a temas relacionados con la guerra. Recordemos que sigue cayendo en torno a 1 misil cada hora en Israel las 24h del día, ya le empiezan a llamar el "Teherán Express"

Después alguno aún me dice:
"No, los iraníes no controlan el relato de esta guerra"

Literalmente lo controlan con la punta del cipot...
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#14 daniMate
#5 los Iraníes no controlan el relato.
Lo que pasó es que está vez es todo tan descontrolado que son los Sionistas los que no pueden mentir (como tienen por costumbre) y manipular el relato a su favor

Es todo tan descarado y evidente que cada vez que sale Trump a decir "vamos ganando lamguerra" nadie se lo cree.

Si hasta los medios de derechas ya no intentan ni fingir que el ataque de Israel a Irán es algo justo, o que van ganando o nada de eso.
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YoSoyTuPadre #24 YoSoyTuPadre *
#14 #21 A ver, que Netanyahu y su equipo lleven, si no cuento mal, ente tres y cuatro días quitando vídeos uno tras otro intentando demostrar que no está muerto (y dedicando tiempo valioso a ello), y que ni así funcione y tenga que hacer una rueda de prensa no programada y en directo para confirmar que está vivo :shit: ...joer, si vosotros no veis eso "controlar el relato" por unos, o no controlar el relato por los otros, apaga y vamonos

Y aún así no va a funcionar, vamos ver las RRSS en las próximas horas llenas de vídeos analizando el directo y encontrando supuestos "fallos de IA", tiempo al tiempo

La muerte de Netanyahu se ha vuelto un meme en RRSS
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Asimismov #16 Asimismov
#5 no hay que confundir el "relato occidental" con el relato del resto del mundo.
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#21 guuilesmiz
#5 los iraníes no controlan el relato, lo que ocurre es que ya no los tragamos la propagando nazi-sionista, ni la nazi-anglosajona. Y por supuesto que es raro que netanjahu que asome el rabo de demonio en días, y la opinión pública sospecha
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Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
Genocida en directo
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Kantinero #12 Kantinero
Una mierda pinchada en un palo, aqui lo que hay es una imagen de una imagen
1 K 23
#17 chavi
Será por plasma cono hacía Mariano?
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Milmariposas #13 Milmariposas
Mientras se espera que comparezca, se escucha un tiroteo de fondo y no sale nunca. Y así es cómo se han librado de él FOREVER.

Vale, ya sé que estoy desarrollando mucho mi imaginación, pero ... a que quedaría muy bien para un thriller?
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Enésimo_strike #22 Enésimo_strike
@Milmariposas me debes 20€ ;)  media
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Milmariposas #26 Milmariposas
#22 Te debo 20€. Cierto. Yo, como los Lannister, que siempre pago mis deudas. Mándame un DM con tu número de teléfono y te hago un bizum.
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Butters #27 Butters
#22 tienes las mismas posibilidades de cobrar que los youtubers a los que no pagó el gobierno israelí
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kosako #10 kosako
Han hablado de que pongan el movil en modo avión y algo "esto es ujn sitio seguro" (me ha dado un infarto la hijaputa hablando de la nada que lo tenía de fondo... xD)
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kosako #15 kosako
Pues na, parece que está vivo el hijo puta.. adios a la ilusión..
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Manuel.G #9 Manuel.G
Así que estaba de parranda!
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#3 yukatan
entonces no lo han matado bien
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#25 Mandri20
Resumen?
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millanin #18 millanin
Hace falta una solución. A ver si cae del cielo.
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#19 abogado_del_diablo
Con Palestina no tuvo que salir sudoroso a decir que "antisemitismo". Los palestinos son pobres y a casi nadie les importan nada.
Ahora no sólo han dado con la horma de su zapato, sino que como Irán mide mucho sus respuestas y nos han machacado con el mantra del "derecho a defenderse", pues no saben cómo ganar más apoyos en el mundo.
Y el reloj corre en contra de los genocidas de Israel y EEUU.
Suda, suda, cabrón.
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RanaPaca #4 RanaPaca
Oh vaya, entonces no está todavía muerto?
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menéame