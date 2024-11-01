edición general
Netanyahu busca mantener viva la “lucha” para sobrevivir políticamente

Para Beniamin Netanyahu, una cosa es que la guerra en Gaza haya terminado, y otra muy distinta que Israel no deba proseguir su “lucha completa”. “Cualquiera que levante la mano contra nosotros ya sabe que pagará un precio muy alto por su agresión”, dijo ayer desde el monte Herzl de Jerusalén, antes de pronunciar una frase reminiscente de sus arengas de guerra: “Estamos decididos a completar la victoria que determinará el orden de nuestras vidas durante muchos años”, sentenció.

Ojalá lo veamos no sobrevivir a este hijo de satanas
#3 Jodere
A ver si con un poco suerte el es el único que no sobrevive, con la cantidad de gente inocente que muere de cáncer, xD
Lucha??

Lucha sería si el rival se pudiese defender.
Para sobrevivir.
El PP lleva haciendo eso mismo con ETA desde hace muchos años... :shit:
