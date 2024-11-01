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Netanyahu anuncia "negociaciones directas" con el Gobierno de Líbano para desarmar a Hezbolá
Israel continúa bombardeando Líbano pese a que Pakistán, país negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.
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#2
pepel
Otro mentiroso. Veremos el nuevo ataque a traición.
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#3
XtrMnIO
*
Es decir, para eliminar a los únicos que pueden hacerles frente, ya que las fuerzas armadas libanesas están subvencionadas (y muy pobremente) por... Los gringos!! Y con la condición de que no se usen contra los sionistas.
Hezbolá son los únicos que pueden defender el Líbano de la codicia sionista.
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#7
jm22381
Israel se negó a tener negociaciones con Líbano durante un mes. En las últimas 24 horas, Trump les dijo que detuvieran la operación en Líbano, así que ahora Netanyahu está tratando de hacer que parezca que fue su idea. La razón por la que Trump presionó a Israel para que se detuviera es porque Irán lo exigió. Irán frenando a Israel es otra señal de que la guerra les ha salido mal.
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#4
JohnnyQuest
Negociar con tu títere… nos toman por tontos.
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#1
efectogamonal
Irán y el Líbano son dos paises hermanados, así que se vaya a la puta verga a chuparsela al pedofilo
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#5
nemeame
Han iniciado negociaciones para saber quienes son los negociadores que tienen que asesinar
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#6
NoPracticante
Sin hezbolá el Líbano será conquistado entero
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Hezbolá son los únicos que pueden defender el Líbano de la codicia sionista.