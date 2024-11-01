edición general
3 meneos
2 clics
Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"

Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que el país "no es una democracia perfecta" pero ha hecho hincapié en que sí hace frente a "grandes desafíos" a los que ningún otra nación ha de enfrentarse, tal y como ha defendido.

| etiquetas: netanyahu , israel , democracia , perfecta
3 0 0 K 32 politica
8 comentarios
3 0 0 K 32 politica
pitercio #2 pitercio
Como organización genocida sí que se acerca a la perfección.
4 K 72
azathothruna #3 azathothruna
#2 mas aun que los que mataron a sus abuelos :wall: :wall: :wall: :wall:
0 K 13
Connect #4 Connect
"Somos un poco nazis, pero nos esforzamos en ser mejores que ellos."
1 K 27
azathothruna #6 azathothruna
#4 No usan duchas especiales, solo guettos
Sobornan y matan a los que se pueden oponer.
Hacen pobres primero a las victimas

"Mejores ideas" que las del pintor austriaco
0 K 13
Milmariposas #8 Milmariposas
Es una democracia de Hacendado...
0 K 19
#5 sliana
no nos importa su proceso de eleccion de dirigentes, sino su ansia imperialista y genocida. y lo hijos de puta que son.
0 K 7
azathothruna #7 azathothruna
#5 Babilonios y romanos hicieron lo correcto con el zionismo
0 K 13

menéame