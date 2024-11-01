Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que el país "no es una democracia perfecta" pero ha hecho hincapié en que sí hace frente a "grandes desafíos" a los que ningún otra nación ha de enfrentarse, tal y como ha defendido.
Sobornan y matan a los que se pueden oponer.
Hacen pobres primero a las victimas
"Mejores ideas" que las del pintor austriaco