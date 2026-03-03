Netanyahu afirma que la guerra puede llevar "algún tiempo", pero que no se extenderá años [EN]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tomar "algo de tiempo", pero que no durará años. Por su parte, el presidente Donald Trump proyectó inicialmente que la guerra duraría de cuatro a cinco semanas, aunque añadió que podría prolongarse más, y desde entonces ha buscado justificar una guerra amplia y de duración indefinida contra Irán. Netanyahu rechazó la idea de que el conflicto se extienda durante años, a diferencia de guerras anteriores en la región.