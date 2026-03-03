edición general
9 meneos
12 clics

Netanyahu afirma que la guerra puede llevar "algún tiempo", pero que no se extenderá años [EN]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tomar "algo de tiempo", pero que no durará años. Por su parte, el presidente Donald Trump proyectó inicialmente que la guerra duraría de cuatro a cinco semanas, aunque añadió que podría prolongarse más, y desde entonces ha buscado justificar una guerra amplia y de duración indefinida contra Irán. Netanyahu rechazó la idea de que el conflicto se extienda durante años, a diferencia de guerras anteriores en la región.

| etiquetas: netanyahu , israel , irán
8 1 0 K 113 actualidad
15 comentarios
8 1 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
skaworld #10 skaworld
Pues nah, hay tiempo de comer sin problema
2 K 47
Supercinexin #2 Supercinexin
A éstas horas del Miércoles... ¿cuántas veces le habrá pedido ya a Trump que tenga a mano La Bomba Atómica? ¿Tres? ¿Diez? ¿Treinta veces?
2 K 47
#15 luckyy
Pues es difícil de creer porque en Palestina llevan mas de setenta años.
1 K 31
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Qué guerra? Es una operación militar, como la Rusia en Ucrania. Declaración de guerra no ha habido.
1 K 27
EvilPreacher #14 EvilPreacher
#12 Cierto.
0 K 11
#1 Suleiman
A todo esto me pregunto.. Como afecta a la economía Israelí estar en guerra? Cuanto pueden aguantar?
0 K 11
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Su economía es basura, se basa en el dinero que les envían desde USA tanto el contribuyente USAno como los billonarios sionistas.

Cuando eso vean afectados, la economía de esa colonia racista se verá afectada. Mientras tanto, dinero infinito, todo el que quieran pedir.
7 K 107
EvilPreacher #8 EvilPreacher
#3 También se basa en el turismo ¿Quién no querría ir a tan bello y pacífico lugar, única democracia en la región y hogar del ejército más moral del mundo?
1 K 20
sotillo #12 sotillo
#8 los meapilas
0 K 10
#13 CrudaVerdad *
#3 igual cuando la URSS mantenía a Cuba. El problema fue que la URSS colapsó y Cuba, bueno, a buscar otros patrocinadores, Centroamérica y Venezuela, pero estos también cayeron. Ahora observa como está Cuba. Algo similar le puede pasar a Israel.
0 K 10
#4 txepel
#1 Israel aguanta lo que EEUU aguante. Pueden irse a la mierda aliados y hasta estados de los mismos EEUU que Israel seguirá teniendo un cheque en blanco.
1 K 19
sotillo #11 sotillo
#1 Dentro de un mes tenemos Europa llena de criminales israelíes que van a salir como ratas
1 K 19
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Recordad, Zazis. Una operación militar especial siempre dura tres semanas...

Qué tiempos aquellos en los que los Zazis de MNM nos aleccionaban diciéndonos que Trump es el típico presidente americano, sólo que más comedido con las aventuras militares exteriores, y que todo sería mucho peor con Kamala la Mala.
4 K 9
EldelaPepi #5 EldelaPepi *
"Lo puedo dejar cuando quiera" dijo el yonki.
Nos acordaremos de esta noticia el año que viene, casi con seguridad.
Espero equivocarme.
0 K 8
#6 ldoes
Podrá durar seis días o seis semanas, dudo que seis meses. Es sólo una operación militar especial, nuestros soldados estarán en casa antes de que caiga la primera hoja de otoño, estarán en casa para navidad.
0 K 7

menéame