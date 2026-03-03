Netanyahu afirma que la guerra puede llevar "algún tiempo", pero que no se extenderá años [EN]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tomar "algo de tiempo", pero que no durará años. Por su parte, el presidente Donald Trump proyectó inicialmente que la guerra duraría de cuatro a cinco semanas, aunque añadió que podría prolongarse más, y desde entonces ha buscado justificar una guerra amplia y de duración indefinida contra Irán. Netanyahu rechazó la idea de que el conflicto se extienda durante años, a diferencia de guerras anteriores en la región.
| etiquetas: netanyahu , israel , irán
Cuando eso vean afectados, la economía de esa colonia racista se verá afectada. Mientras tanto, dinero infinito, todo el que quieran pedir.
Qué tiempos aquellos en los que los Zazis de MNM nos aleccionaban diciéndonos que Trump es el típico presidente americano, sólo que más comedido con las aventuras militares exteriores, y que todo sería mucho peor con Kamala la Mala.
Nos acordaremos de esta noticia el año que viene, casi con seguridad.
Espero equivocarme.