edición general
200 meneos
773 clics
Neoliberalismo y los Emprendedores: La nueva forma de explotación (Noam Chomsky)

Neoliberalismo y los Emprendedores: La nueva forma de explotación (Noam Chomsky)

En este video analizamos la economía de plataformas desde la perspectiva de Noam Chomsky y su teoría sobre el neoliberalismo y la manufactura del consentimiento. Aplicamos el modelo de propaganda de Chomsky para entender cómo Uber, Rappi y otras plataformas representan la forma más refinada de explotación laboral: trabajadores que colaboran voluntariamente con su propia precarización sintiéndose "emprendedores libres". Exploramos cómo el neoliberalismo desmanteló las protecciones colectivas, cómo operan los cinco filtros mediáticos

| etiquetas: neoliberalismo , noam chomsky , explotación , manufactura del consentimiento
80 120 1 K 326 cultura
25 comentarios
80 120 1 K 326 cultura
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Considerarte como "emprendedor libre" cuando dependes de una plataforma que es tu unica proveedora de clientes...
Lo siento, ni eres un emprendedor, ni eres libre
13 K 139
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#2 y empresario tampoco?

(Y por favor entiéndase la ironía, que cada vez que oigo a un obrero de derechas decir que es empresario por que es autónomo me entra la risa floja)
2 K 35
Dalit #7 Dalit
#6 ya estamos con el ad hominem absurdo, Chomsky no es comunista. Además si yo crítico el sistema de aquí tengo que ir a Corea ¿? Mira mejor el puto vídeo y criticas lo que dice no quién lo dice.
5 K 51
#10 eipoc
#7 Chomsky no es comunista, es socialdemócrata, aunque para muchos parezca que esté a nivel de Lenin a juzgar por las barbaridades que dicen.
0 K 9
llorencs #11 llorencs
#10 Chomsky tiene varios niveles. Pero también defiende y es anarquista.

Pero obviamente defiende otras formas de socialismo, como el socialismo democrático.
2 K 20
#12 eipoc *
#11 Chomsky es un vendehumos.
¿Qué otras formas de socialismo hay? ¿Qué es el socialismo democrático?
0 K 9
#14 amusgada
#10 es socialdemócrata porque se te pone a tí en la punta del pepino, aunque tenga más de libertario #12 y si no sabes distinguir el socialismo autoritario del democrático pos... como pa ponerte a taxonomizar la ideología política del resto, mamina. Pa darte una pista, si se dice comunismo LIBERTARIO es para diferenciarlo del comunismo AUTORITARIO/de Estado.

Mira que me cae gordo por pelma pero al César lo que es del César.

Si queréis ver cosas interesantes de gig-economy, pa eso están los wobblies
0 K 8
#15 eipoc
#14 comunismo libertario o comunismo autoritario. Joder, he escuchado burradas, pero está ya es el no va más. Partiendo de que en el comunismo no hay estado es jodido que sea autoritario. Una pregunta, cuando hablas de comunismo ¿Te has leído El Capital?
0 K 9
#18 amusgada *
#15 ostias, dime que soy analfabeto políticamente sin decírmelo

-gñéee no existe tal cosa como el comunismo autoritario (aka, marxismo-leninismo o capitalismo de estado o la URSS, como prefieras)

¿te dejaron acabar la ESO así? mamina

Y El Capital no sólo me lo leí, sino que lo comenté. Y al parecer lo entendí. ¿Tas leído tú a Isaac Puente o que sé yo, ya que es 20-N, las fazañas de Durruti? Pos eso, cuando los obreros emocionados con el comunismo viajaron allí, lo conocieron y volvieron, jate tú que cosa, prefirieron pasar de gulags y declararon la revolución social.
0 K 8
#20 eipoc *
#18 Sí, bueno Armesilla también lo ha leído pero no lo ha entendido, quizás te vendría bien que te lo interprete alguien que sepa mas de ellos. Si les hubieses entendido sabrías que no es posible tomar el poder sin llevar a cabo una revolución.
Te recomiendo que leas Bakuninistas en acción de Engels.
0 K 9
#21 amusgada
#20 sí, eso, que venga un discípulo de Armesilla a explicarle a alguien con la titulación suficiente como para impartir Postgrado sobre el movimiento obrero y la II Internacional la caraja que arrastras. Mamitina, voy ponemi con Engels LOS COJONES eso ya lo leí con 15, igual tenías que leer tú un poco sobre taxonomía política y comprender las diversas maneras en las que se organizan las ideologías y la historia de las mentalidades, que taxones hay muchos, casi tantos como cazurros que ni siquiera los conocen porque sólo saben hablar de su libro.

Ala, pa la saca de los "te va a aguantar chorradas de niñorata otra"
0 K 8
#22 eipoc *
#21 Precisamente pongo el ejemplo de Armesilla de alguien que no ha entendido el Capital y entiende lo que le sale de los huevos. Me parece estupendo tu currículum y que vayas presumiendo de ello, como si te fuese a dar la razón por ellos, pero hay gente con mas galones que tú dando lecciones de comunismo usando el materialismo dialéctico para analizar la historia y estudiar a los grandes personajes de la historia, que terminan diciendo que no es posible llegar al poder sin la revolución. Mientras para ti Lenin y sus lecciones son irrelevantes para otros personajes históricos y para la historia no lo es.
0 K 9
Niltsiar #25 Niltsiar
#14 ?( que son los wobblies??
0 K 8
#16 To_lo_loco
#12 internet, los libros, y viajar son tus amigos.

La respuesta a tus preguntas están ahí. Date tiempo.

Luego puedes acercarte a leer al “vendehumos” y sentir vergüenza de que un día lo llamaras así..
0 K 6
#17 eipoc *
#16 ¿Hablas del Chomsky que está a favor de los dos estados Palestina e Israel? ¿El que apoyaba a Hillary Clinton? ¿El que apoyó alguna de las primaveras árabes? A ver lo normal es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey pero Chomsky, a pesar de tener buenos textos y algunos bien contenido.

Sí, he leído y escuchado mucho del comunismo, pero creo que tú no has cogido ni un libro de comunismo en la vida, Julio. Necesito escuchar de ti qué es eso del comunismo libertario o autoritario para sacarme de dudas.
0 K 9
ElBeaver #23 ElBeaver
#7 El mensaje está tan lleno de hipocresía que se anula a sí mismo.
0 K 7
Supercinexin #1 Supercinexin
Éste vídeo podría ser actualidad hace quince o veinte años.
2 K 42
borre #9 borre
A todos los que llaman comunista a Chomsky, o no han leído nada sobre él, o tienen menos de dos neuronas... No se puede explicar de otra manera.

Un saludo.
1 K 19
powernergia #8 powernergia
Lo de los "emprendedores" es el sistema perfecto del neoliberalismo.
No hay "jefes" cada uno es su propio jefe, y cada uno se esclaviza a si mismo como le parece.

Un mundo de esclavos gracias al "emprendimiento".
1 K 18
elgranmago #13 elgranmago
Yo más bien lo miraría desde el prisma de que, quien está ahí, es que no le queda otra. Tampoco hace falta fliparse pensando que quien está ahí es porque se cree emprendedor.
0 K 9
#19 jr.p3p3_61b109e258a06
Chomski es un filósofo racionalista.
0 K 6
Gamer1983 #24 Gamer1983
Análisis muy acertado de Chomsky. La narrativa del "emprendedor" ha servido para desmantelar protecciones laborales y transferir todo el riesgo al trabajador. Uber, Rappi, Glovo... plataformas que llaman "colaboradores" a trabajadores sin derechos. La precariedad disfrazada de libertad y flexibilidad. El neoliberalismo convirtió la explotación en "oportunidad de negocio personal". Mientras tanto, las grandes corporaciones concentran más poder que nunca.
0 K 6
ElBeaver #3 ElBeaver
cansino, tendría que irse a vivir a cuba de una vez
8 K -11
sotillo #4 sotillo
#3 Como que te crees que eso es fácil
0 K 10
ElBeaver #6 ElBeaver
#4 Estoy seguro de que el régimen cubano le otorgaría la nacionalidad inmediatamente y lo pondría en los murales junto al Che.
3 K -10

menéame