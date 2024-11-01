Neoliberalismo y los Emprendedores: La nueva forma de explotación (Noam Chomsky)

En este video analizamos la economía de plataformas desde la perspectiva de Noam Chomsky y su teoría sobre el neoliberalismo y la manufactura del consentimiento. Aplicamos el modelo de propaganda de Chomsky para entender cómo Uber, Rappi y otras plataformas representan la forma más refinada de explotación laboral: trabajadores que colaboran voluntariamente con su propia precarización sintiéndose "emprendedores libres". Exploramos cómo el neoliberalismo desmanteló las protecciones colectivas, cómo operan los cinco filtros mediáticos