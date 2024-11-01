Neoliberalismo y los Emprendedores: La nueva forma de explotación (Noam Chomsky)

En este video analizamos la economía de plataformas desde la perspectiva de Noam Chomsky y su teoría sobre el neoliberalismo y la manufactura del consentimiento. Aplicamos el modelo de propaganda de Chomsky para entender cómo Uber, Rappi y otras plataformas representan la forma más refinada de explotación laboral: trabajadores que colaboran voluntariamente con su propia precarización sintiéndose "emprendedores libres". Exploramos cómo el neoliberalismo desmanteló las protecciones colectivas, cómo operan los cinco filtros mediáticos
Lo siento, ni eres un emprendedor, ni eres libre
(Y por favor entiéndase la ironía, que cada vez que oigo a un obrero de derechas decir que es empresario por que es autónomo me entra la risa floja)
Pero obviamente defiende otras formas de socialismo, como el socialismo democrático.
¿Qué otras formas de socialismo hay? ¿Qué es el socialismo democrático?
Mira que me cae gordo por pelma pero al César lo que es del César.
Si queréis ver cosas interesantes de gig-economy, pa eso están los wobblies
-gñéee no existe tal cosa como el comunismo autoritario (aka, marxismo-leninismo o capitalismo de estado o la URSS, como prefieras)
¿te dejaron acabar la ESO así? mamina
Y El Capital no sólo me lo leí, sino que lo comenté. Y al parecer lo entendí. ¿Tas leído tú a Isaac Puente o que sé yo, ya que es 20-N, las fazañas de Durruti? Pos eso, cuando los obreros emocionados con el comunismo viajaron allí, lo conocieron y volvieron, jate tú que cosa, prefirieron pasar de gulags y declararon la revolución social.
Te recomiendo que leas Bakuninistas en acción de Engels.
Ala, pa la saca de los "te va a aguantar chorradas de niñorata otra"
La respuesta a tus preguntas están ahí. Date tiempo.
Luego puedes acercarte a leer al “vendehumos” y sentir vergüenza de que un día lo llamaras así..
Sí, he leído y escuchado mucho del comunismo, pero creo que tú no has cogido ni un libro de comunismo en la vida, Julio. Necesito escuchar de ti qué es eso del comunismo libertario o autoritario para sacarme de dudas.
Un saludo.
No hay "jefes" cada uno es su propio jefe, y cada uno se esclaviza a si mismo como le parece.
Un mundo de esclavos gracias al "emprendimiento".