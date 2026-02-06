edición general
El negocio de los "migrainfluencers" que animan a los latinos a venir a España

Algunos se dedican a monetizar en redes sociales el contenido que crean sobre su experiencia como inmigrantes, y otros venden servicios a sus miles de seguidores

Herrerii #2 Herrerii
No entiendo como animan a venir a España si esto es una dictadura comunista bolivariana
#3 Setis
#2 En Argentina, Chile y El Salvador está el paraíso. Ir pa allá, dejadnos a los rojocomunistas en paz.
eltxoa #1 eltxoa
Estamos en usa para llamar a los hispanoamericanos latinos!?
Arzak_ #4 Arzak_
Son agentes de la agenda 3020 y este es el gran reemplazo que preparan las élites desde el centro de la Tierra hueca y plana y sin gluten. :tinfoil:
