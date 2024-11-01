edición general
5 meneos
19 clics
¿Qué necesitan saber los escolares sobre sexo?

¿Qué necesitan saber los escolares sobre sexo?

Entre las múltiples demandas que se le hacen a la escuela del siglo XXI, una de las más relevantes es su papel en la educación sexual.

| etiquetas: sexualidad , juventud
4 1 0 K 52 ocio
10 comentarios
4 1 0 K 52 ocio
Comentarios destacados:    
skaworld #5 skaworld
Todo lo que un escolar debe saber sobre el sexo ha de ser explicado con el cuidado y el cariño con el que nosotros mismos fuimos introducidos al tema, a la vieja usanza, por parte de algun personaje de tu barrio que encontró un ejemplar de una revista pornografica acortonada tirada en un descampado.
3 K 42
Gry #10 Gry
#5 Cuando yo iba al instituto, en los 90, venían los de Planificación Familiar a dar charlas sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

No se en qué momento dejó de hacerse.
2 K 37
azathothruna #3 azathothruna
Condones para los hombres, pastillas anticonceptivas para las mujeres
Como usar, como detectar fallas en esos productos y POR QUE USARLOS.
Y tambien sobre ligadura de trompas y vasectomias
3 K 38
Skiner #4 Skiner *
#3 Enfermedades de transmisión sexual.
Que hay juguetes maravillosos y no necesitas violentar ni contratar a nadie para tener placer sano y saludable.
4 K 52
azathothruna #6 azathothruna
#4 Si agarran algo, dejen que se aplique la seleccion natural.
Y si nunca tienen hijos mejor, asi inmigrantes mejoran su nacion europeda :troll:
1 K 4
Skiner #7 Skiner *
#6 :shit: con los parámetros actuales de la sociedad es complicadisimo tener hijos no hace falta explicarselo.
Lo saben lo ven cada día.
0 K 7
#8 daniMate
Que las caricias y jugueteos del cura no son tal cosa
1 K 21
Skiner #9 Skiner *
#8 Que no vas a quedarte ciego ni se te acaba la médula espinal si te masturbas como decían algunos eclesiásticos :troll:
Al contrario la ciencia ha demostrado que es bueno para prevenir el cáncer de próstata masturbarse con asiduidad toda la vida.
0 K 7
DrEvil #1 DrEvil
Nada de lo que se aprende en los colegios religiosos.
1 K 19
#2 Leclercia_adecarboxylata
Que sexo es una palabra llana que no se acentúa.
0 K 11

menéame