·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12426
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
6572
clics
Una a oda al self-hosting
4924
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4404
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3922
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
394
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
287
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
403
Qué dice el informe sobre residencias que ha vetado Ayuso en la Asamblea de Madrid
273
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
286
El negocio de las mamografías
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
19
clics
¿Qué necesitan saber los escolares sobre sexo?
Entre las múltiples demandas que se le hacen a la escuela del siglo XXI, una de las más relevantes es su papel en la educación sexual.
|
etiquetas
:
sexualidad
,
juventud
4
1
0
K
52
ocio
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
52
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
skaworld
Todo lo que un escolar debe saber sobre el sexo ha de ser explicado con el cuidado y el cariño con el que nosotros mismos fuimos introducidos al tema, a la vieja usanza, por parte de algun personaje de tu barrio que encontró un ejemplar de una revista pornografica acortonada tirada en un descampado.
3
K
42
#10
Gry
#5
Cuando yo iba al instituto, en los 90, venían los de Planificación Familiar a dar charlas sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.
No se en qué momento dejó de hacerse.
2
K
37
#3
azathothruna
Condones para los hombres, pastillas anticonceptivas para las mujeres
Como usar, como detectar fallas en esos productos y POR QUE USARLOS.
Y tambien sobre ligadura de trompas y vasectomias
3
K
38
#4
Skiner
*
#3
Enfermedades de transmisión sexual.
Que hay juguetes maravillosos y no necesitas violentar ni contratar a nadie para tener placer sano y saludable.
4
K
52
#6
azathothruna
#4
Si agarran algo, dejen que se aplique la seleccion natural.
Y si nunca tienen hijos mejor, asi inmigrantes mejoran su nacion europeda
1
K
4
#7
Skiner
*
#6
con los parámetros actuales de la sociedad es complicadisimo tener hijos no hace falta explicarselo.
Lo saben lo ven cada día.
0
K
7
#8
daniMate
Que las caricias y jugueteos del cura no son tal cosa
1
K
21
#9
Skiner
*
#8
Que no vas a quedarte ciego ni se te acaba la médula espinal si te masturbas como decían algunos eclesiásticos
Al contrario la ciencia ha demostrado que es bueno para prevenir el cáncer de próstata masturbarse con asiduidad toda la vida.
0
K
7
#1
DrEvil
Nada de lo que se aprende en los colegios religiosos.
1
K
19
#2
Leclercia_adecarboxylata
Que sexo es una palabra llana que no se acentúa.
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No se en qué momento dejó de hacerse.
Como usar, como detectar fallas en esos productos y POR QUE USARLOS.
Y tambien sobre ligadura de trompas y vasectomias
Que hay juguetes maravillosos y no necesitas violentar ni contratar a nadie para tener placer sano y saludable.
Y si nunca tienen hijos mejor, asi inmigrantes mejoran su nacion europeda
Lo saben lo ven cada día.
Al contrario la ciencia ha demostrado que es bueno para prevenir el cáncer de próstata masturbarse con asiduidad toda la vida.