Navantia queda malherida tras la marcha de Cádiz a Marsella de la naviera Carnival

El conflicto del Metal provocó pérdidas millonarias a la naviera estadounidense. Se paró todo. Y este parón trastocó el calendario de la naviera norteamericana e incluso le obligó a suspender una de sus rutas. Esto es algo imperdonable para cualquier naviera que vive de eso, de llevarse de viaje a sus pasajeros garantizando siempre, por encima su seguridad y bienestar.
| etiquetas: cádiz , astilleros
Y que luego no vengan con historias de que quieren más contratos públicos a base de quitárselos a otros centros de Navantia.
Lo único claro que los derechos laborales y las ventas de las empresas en este sector no son conciliables y que alguna empresa se lo lleva crudo. No estan hablando de el coste del astillero sino del tiempo de varada...luego los costes son similares y el tiempo es la variable mas importante. Buen tiro en el pie de las subcontratistas o de lo que paga Navantia a las subcontratistas, pero estan en la lucha del bajo coste