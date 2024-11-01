Navantia queda malherida tras la marcha de Cádiz a Marsella de la naviera Carnival

El conflicto del Metal provocó pérdidas millonarias a la naviera estadounidense. Se paró todo. Y este parón trastocó el calendario de la naviera norteamericana e incluso le obligó a suspender una de sus rutas. Esto es algo imperdonable para cualquier naviera que vive de eso, de llevarse de viaje a sus pasajeros garantizando siempre, por encima su seguridad y bienestar.