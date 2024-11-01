edición general
Navantia queda malherida tras la marcha de Cádiz a Marsella de la naviera Carnival

El conflicto del Metal provocó pérdidas millonarias a la naviera estadounidense. Se paró todo. Y este parón trastocó el calendario de la naviera norteamericana e incluso le obligó a suspender una de sus rutas. Esto es algo imperdonable para cualquier naviera que vive de eso, de llevarse de viaje a sus pasajeros garantizando siempre, por encima su seguridad y bienestar.

ayatolah #1 ayatolah
No se yo quien quedará más mal herida, si Cádiz con su 17,77% de paro (20,97% según la EPA) o Navantia.
Y que luego no vengan con historias de que quieren más contratos públicos a base de quitárselos a otros centros de Navantia.
#4 aldeca77
Es un problema de ida y vuelta Marsella perdió el cliente por librar los fines de semana y Cádiz se llevo el cliente por trabajar el fin de semana. Ahora una huelga en Cadiz se lleva el mismo cliente a Marsella.
Lo único claro que los derechos laborales y las ventas de las empresas en este sector no son conciliables y que alguna empresa se lo lleva crudo. No estan hablando de el coste del astillero sino del tiempo de varada...luego los costes son similares y el tiempo es la variable mas importante. Buen tiro en el pie de las subcontratistas o de lo que paga Navantia a las subcontratistas, pero estan en la lucha del bajo coste  media
#2 encurtido
Mi opinión no es contraria al derecho a huelga y a ejercerlo pero, ¿es este caso una consecuencia de una huelga mal calculada?.
Andreham #3 Andreham
#2 No, es una consecuencia del capitalismo.
#5 okeil
#2 Las huelgas no se cómo se calcularán, pero está visto que dejar que se llegue a una situación de huelga es un cálculo bastante negativo para las empresas, y aquí tenemos un ejemplo claro, igual empiezan a aprender algo ...
