Naturgy gira hacia EEUU en su estrategia: cierra un contrato de GNL con Venture Global por 20 años

La energética española comprará un millón de toneladas anuales de gas natural licuado a partir de 2030. Naturgy ya ha puesto el ojo en EEUU para así poder reestructurar su cartera de contratos en el caso de que finalmente en 2027 se desprenda del contrato de GNL con Yamal LNG en Rusia. De esta forma, la energética española acaba de firmar un acuerdo con Venture Global de compraventa para la adquisición de un millón de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) procedente de la planta de CP2 LNG, ubicada en Louisiana.