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¿Por qué la NASA llamó Artemis a su misión lunar?
Cuando en 2019 la NASA anunció que su nuevo programa lunar se llamaría Artemis, no estaba eligiendo un nombre al azar. Estaba activando toda una red de significados.
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#3
crob
Porque Apolo ya estaba pillado
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#5
mcfgdbbn3
*
He mirado en la Wikipedia a ver si salía algo del antivirus y no viene nada, así que de ahí no creo que sacaran el nombre.
Edito: acabo de enterarme de que era el nombre que tenía originalmente el
#Panda
. El nombre original molaba, pero... ¿Quién le dice no a unos ojitos con ojeras que te miran apenados?
es.finance.yahoo.com/noticias/antivirus-panda-nada-tiene-ver-animal-en
aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/panda-security/ar-149656/
Tampoco creo que sea de este
#puticlub
de Alemania:
en.wikipedia.org/wiki/Artemis_(brothel)
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#1
Mltfrtk
Es la mejor web en castellano y actual que he encontrado que lo explica muy bien.
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#2
UnbiddenHorse
Cuanto más veo de esta misión más convencida estoy de que no llegamos a la luna con el Apolo…
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#6
ruinanamas
¿Artemisa?:
www.youtube.com/watch?v=-xTvwrJmiik
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#4
lixivia
¡Por que son unos lunáticos!
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aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/panda-security/ar-149656/
Tampoco creo que sea de este #puticlub de Alemania:
en.wikipedia.org/wiki/Artemis_(brothel)