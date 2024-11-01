La NASA despliega discretamente herramientas de defensa planetaria contra el cuerpo celeste 3I/ATLAS

3I/ATLAS es un objeto interestelar con comportamiento inusual. El Hubble detectó que el objeto podría generar su propia luz, lo que alimenta teorías sobre sobre si se trata de un cometa o una nave espacial. Científicos sugieren que podría estar usando maniobras gravitatorias para cambiar de rumbo. Sin grandes anuncios, la NASA lanzó una circular técnica por la que, por primera vez en la historia, un visitante de fuera del sistema solar es el centro de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides (IAWN).
Tras la noticia de que la NASA suspendía actividades a causa de la falta de financiación de TRUMP, parece que han conseguido algo de dinero.
Una cosa, y la contraria.
¿Es cierto que la NASA activó la defensa planetaria ante el cometa ·3i ATLAS? la respuesta es no. Es todo mentira
Y en segundo 1:27 dice:
"La red internacional de alerta de asteriodes inició una campaña para monitorear 3I/ATLAS. Y si, es parte de la defensa planetaria"
Así que resulta que el youtuber denuncia que hay un titular sensacionalista usando el mismo otro titular sensacionalista, para atraer justo a los que… » ver todo el comentario
Mientras que magufos (de un lado y de otro) discuten en si el dedo apunta o no apunta.
Como en la película, de ficción que al final resulta que no es tan de ficción. Y que por eso, a mi me asustó.
Positivo porque la analogía de la película es lo que mejor explica esta situación, con cancelaciones de lo que dice uno u otro, de una forma pasional. Ahora muchos quieren creer lo que quieren creer, como si fuera una fe religiosa, y atacan con fanatismo (cuasi religioso) cualquier noticia que diga lo contrario de lo que quieren creer.