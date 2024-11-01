La NASA despliega discretamente herramientas de defensa planetaria contra el cuerpo celeste 3I/ATLAS

3I/ATLAS es un objeto interestelar con comportamiento inusual. El Hubble detectó que el objeto podría generar su propia luz, lo que alimenta teorías sobre sobre si se trata de un cometa o una nave espacial. Científicos sugieren que podría estar usando maniobras gravitatorias para cambiar de rumbo. Sin grandes anuncios, la NASA lanzó una circular técnica por la que, por primera vez en la historia, un visitante de fuera del sistema solar es el centro de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides (IAWN).