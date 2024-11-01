edición general
¿La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por 3I/ATLAS? Va ser que no

¿La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por 3I/ATLAS? Va ser que no  

El cosmólogo de la Universidad de Harvard Avi Loeb acaba de publicar un artículo bajo el título: “La Red Internacional de Alerta de Asteroides inició una campaña para monitorear 3I/ATLAS”. Y algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales han hecho esto como si fuera el inicio de la Defensa Planetaria casi militar frente a la potencial amenaza de este objeto interestelar. Podemos leer titulares como este en el diario La Razón: “La NASA despliega discretamente herramientas de defensa planetaria contra el cuerpo celeste 3I/ATLAS”

| etiquetas: ciencia , astronomia , noticias fake , nasa , alarmismo
8 comentarios
Sadalsuud
Visto las hordas de magufos lanzados a calzón quitado a promocionar sus mierdas mentales al respecto, he puesto este video del canal de EXOPLANETAS por si alguien quiere saber que es lo que ha pasado realmente. Ya de los massmierda no espero nada salvo sensacionalismo y clickbait puro y duro.

UNX
¿Qué les ha dado a los magufos con este cometa? Supongo que será el aburrimiento.

plutanasio
#2 pues el Loeb, el que siempre está detrás de todas estás mierdas

insulabarataria
Relacionado:
x.com/hsocasnavarro/status/1981027807737081949

Magufos, si queréis ganar 1000€ fáciles, ya sabéis, PayPal a @hsocasnavarro ¡y ganáis seguro!
¿O acaso no estáis tan seguros como para perder 100€?

Sadalsuud
#3 Es este mundillo hay 3 clases de magufos. Los que están en el ajo para sacarle dinero a los chalaos y a los pardillos, los que están completamente locos con el tema en cuestión y finalmente un montón de pardillos que si mañana alguien con suficiente convicción les dice que la mierda de perro te convierte en inmortal, se lanzarían a la calle a limpiar la calzada de deposiciones caninas. :tinfoil:

Y ya de su dinero ni hablemos, por qué suele durar poco en sus bolsillos, tan pequeños como su intelecto. :take:

El combo robaperas/chalao también suele darse. :ffu:

DonaldBlake
Hay Antonio, hay meneo.

Tailgunner
"Va A ser que no"

Dasmandr
#7 o vaserqueno. Yo prefiero la mía.


menéame