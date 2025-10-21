La NASA acusa a SpaceX de desarrollar con retraso Starship: busca nuevos socios para volver a pisar la Luna antes que China

La NASA anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemisa III, el viaje tripulado que marcará el regreso de los humanos a la Luna, luego de que los retrasos de SpaceX para desarrollar el módulo de aterrizaje pusieran en duda el objetivo de concretar el despegue en 2027. "El presidente quiere asegurarse que superamos a los chinos", ha dicho el administrador interino, Sean Duffy, "Quiere lograrlo durante su mandato. Así que estoy en proceso de abrir ese contrato. Creo que veremos a empresas como Blue Origin involucrarse , y quizás otras"
Mientras los chinos van a su ritmo sin cambiar sus planes, repartiendo palomitas para ver las peliculas que se montan los trumpetas.
Administrador cuyo mayor logro consiste en haber presentado un programa en Fox News. En su primer mandato, Donald Trump se rodeó de un equipo de gente que le daba la razón a la cara y conspiraba por detrás para desfacer sus entuertos. En este mandato se ha asegurado de rodearse de un elenco de inútiles iluminados como él que no tengan la menor puta idea de qué es lo que están haciendo.