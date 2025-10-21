La NASA acusa a SpaceX de desarrollar con retraso Starship: busca nuevos socios para volver a pisar la Luna antes que China

La NASA anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemisa III, el viaje tripulado que marcará el regreso de los humanos a la Luna, luego de que los retrasos de SpaceX para desarrollar el módulo de aterrizaje pusieran en duda el objetivo de concretar el despegue en 2027. "El presidente quiere asegurarse que superamos a los chinos", ha dicho el administrador interino, Sean Duffy, "Quiere lograrlo durante su mandato. Así que estoy en proceso de abrir ese contrato. Creo que veremos a empresas como Blue Origin involucrarse , y quizás otras"