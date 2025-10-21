edición general
La NASA acusa a SpaceX de desarrollar con retraso Starship: busca nuevos socios para volver a pisar la Luna antes que China

La NASA acusa a SpaceX de desarrollar con retraso Starship: busca nuevos socios para volver a pisar la Luna antes que China

La NASA anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemisa III, el viaje tripulado que marcará el regreso de los humanos a la Luna, luego de que los retrasos de SpaceX para desarrollar el módulo de aterrizaje pusieran en duda el objetivo de concretar el despegue en 2027. "El presidente quiere asegurarse que superamos a los chinos", ha dicho el administrador interino, Sean Duffy, "Quiere lograrlo durante su mandato. Así que estoy en proceso de abrir ese contrato. Creo que veremos a empresas como Blue Origin involucrarse , y quizás otras"

etiquetas: nasa , spacex , starship , luna , sean duffy , artemisa
5 comentarios
Fj_Bs #1 Fj_Bs
busca nuevos socios para volver a pisar la Luna antes que China ¿? que pisen las rocas traidas sera muy Barato :-D :-D
sotillo #4 sotillo
#1 Esto es fácil, solo tiene que poner a punto lo que tiene en el museo, otra cosa es que los que quedan sepan hacerlo
calde #3 calde
Joder, con lo sabíais que eran estos dos hace apenas unos meses...
johel #5 johel *
El saturno V con una capacidad de 118 toneladas de carga util hizo la mision con un solo lanzamiento y ahora pretenden hacerlo con entre 12 y 20 con un cohete que aun no esta en pruebas para pasar de 100 toneladas a 200... tremendo lo que "avanzan" los usanos.
Mientras los chinos van a su ritmo sin cambiar sus planes, repartiendo palomitas para ver las peliculas que se montan los trumpetas.
Cuñado #2 Cuñado
"El presidente quiere asegurarse que superamos a los chinos", ha dicho el administrador interino.

Administrador cuyo mayor logro consiste en haber presentado un programa en Fox News. En su primer mandato, Donald Trump se rodeó de un equipo de gente que le daba la razón a la cara y conspiraba por detrás para desfacer sus entuertos. En este mandato se ha asegurado de rodearse de un elenco de inútiles iluminados como él que no tengan la menor puta idea de qué es lo que están haciendo.
