14

79
clics
Nadie toca Jarg: por qué la terminal petrolera de esta isla sigue intacta tras los bombardeos en Irán
Por la terminal circula el 90% de las exportaciones petroleras de Irán y un posible ataque podría provocar una "caída en picado" del mercado mundial
|
etiquetas
:
jarg
,
petróleo
,
irán
,
bormadeo
,
guerra
,
eeuu
13
1
1
K
195
actualidad
10 comentarios
13
1
1
K
195
actualidad
#3
Supercinexin
Verás como al final va Netanyahu y le mete un par de patadas.
2
K
55
#1
Kuruñes3.0
Hay que robar.
2
K
32
#5
DenisseJoel
Ya estamos como con Rusia, te ataco pero te compro. ¿No sería mejor reconocer que hoy en día las economías son interdependientes, y llegar a acuerdos en lugar de destruir y matar?
1
K
17
#6
sleep_timer
#5
Si claro, ¿y entonces como mantienen asustados a los fachapobres para que voten a partidos de hijos de puta?
0
K
12
#7
DenisseJoel
#6
¿Ya no funciona lo de amenazarles con el infierno o con el comunismo?
0
K
11
#10
Herumel
#5
Con Rusia habría que mirar un acercamiento, esta guerra claramente la están ganando ellos, y Europa debería entender cuando ha perdido una guerra y cuando continuarla solo te haces daño a ti, más allá de lo injustas que sean sus consecuencias.
#6
Con RRSS y con "que viene el lobo, que viene mano de obra barata del sur de áfrica y oriente medio..."
0
K
12
#9
JuanCB
#5
para Israel no es cuestión de economía, es cuestión de supervivencia. Si quieren preservar su país tienen que imponerse a los países cercanos, ya que es un país cuyo territorio es inexistente. Millones de desplazados y muertos a lo largo de los años hacen inviable para ellos vivir en paz.
La posición de EEUU es clara, los recursos en occidente se consiguen con pistolas, países inestables cuya población se mantiene dividida constantemente, viene china y cambia las normas del juego. Somos (nos incluyo con EEUU) una sociedad que está pataleando porque nuestros privilegios se esfuman, y antes de soltar el juguete nos llevamos a media sociedad por delante.
0
K
6
#8
Gry
Si consiguen tomarla es relativamente fácil de defender y les daría control sobre las exportaciones de petróleo de Irán.
Iría en la linea de lo que ha hecho Trump con Venezuela y la propuesta de controlar el Nord Stream para vender gas ruso a la UE.
0
K
15
#2
joffer
Lo mismo Israel le echa huevos
0
K
12
#4
HartzBaltz
Creo que Israel la va a liar.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
