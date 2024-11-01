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Nace el Espresso Bomb: café con agua con gas [ITA]  

El Espresso Bomb es la combinación de café con agua con gas. Hay quien además le añade lima. Este café se ha convertido en un fenómeno social.

| etiquetas: café , gas , espresso , bomb
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5 comentarios
1 0 1 K 14 ocio
dunachio #1 dunachio
Luego le echas un poco de azúcar y en vez de removerlo con una cucharilla, el camarero te lo remueve con la polla.
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#2 flixter
#1 con la suya, o con la tuya? :troll:
2 K 20
Laudamuco #5 Laudamuco
#1 #2
Sabéis lo que es leer vuestros comentarios tomándose un cafetito?
Os deseo lo peor. Ojalá tengáis que ir a comer a casa de la suegra y os toque al cuñado enfrente.
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#3 la_gusa
Pues realmente hace ya siglos que probé a mezclarlo y no está bueno. Café con tónica sin embargo sí
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Rixx #4 Rixx
Si le añades cocaína tienes un Expresso Armagedón :troll:
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menéame