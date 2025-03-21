edición general
8 meneos
74 clics
“Mysafespace, a place for dems” (web oficial de la Casa Blanca)

“Mysafespace, a place for dems” (web oficial de la Casa Blanca)

Somos demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¡Nos encanta la diversidad, la inclusión y la equidad (DEI), los transgéneros para todos, dar asistencia sanitaria a los ilegales y cerrar el gobierno!

| etiquetas: trump , republicanos , demócratas , myspace , “”humor””
6 2 0 K 87 politica
7 comentarios
6 2 0 K 87 politica
Pablosky #1 Pablosky
Nunca la web oficial de la Casa Blanca, la de verdad, había sido tan “””chistosa”””

¿Soy el único raro que piensa que esto solo avergüenza a los republicanos?
5 K 81
themarquesito #3 themarquesito
Trump, tan patético e infantil como de costumbre.
#1 Los actuales miembros del GOP, por norma general, no conocen la vergüenza. La mitad de su política es ser cruel con los desfavorecidos, y la otra mitad es "owning the libs".
www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2025/03/21/how-owning-th  media
1 K 23
skaworld #5 skaworld *
... Directo desde 2003...

Si Er NaraNJiToh The VasHilah tU teH JoDeH y LoH AsImILaH

Canicracia, el gobierno der mah cani OeOeOe Eseh Trumpitoh Gueno
1 K 32
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No me carga en Netscape 3 ¿Hay algún problema?
1 K 28
frg #7 frg
#2 Prueba con Mosaic.
0 K 12
armadilloamarillo #4 armadilloamarillo *
La gestión de la derecha:
- No hay dinero para comida
- No hay dinero para pensiones
- No hay dinero para sanidad
- Hay dinero para dárselo a Milei
- Hay dinero para gastarlo en chorradas contra la oposición
- Hay dinero para un salón de baile ultra-lujoso: www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/the-white-house-announ
- Hay dinero para pagar sueldos elevados a idiotas en uniforme para que vayan deteniendo a ciudadanos americanos sin razón
- Hay dinero para darselo a los billonarios en forma de rebajas fiscales
1 K 13
comadrejo #6 comadrejo
El circo sin pan.
0 K 11

menéame