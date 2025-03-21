“Mysafespace, a place for dems” (web oficial de la Casa Blanca)

“Somos demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¡Nos encanta la diversidad, la inclusión y la equidad (DEI), los transgéneros para todos, dar asistencia sanitaria a los ilegales y cerrar el gobierno!”
¿Soy el único raro que piensa que esto solo avergüenza a los republicanos?
#1 Los actuales miembros del GOP, por norma general, no conocen la vergüenza. La mitad de su política es ser cruel con los desfavorecidos, y la otra mitad es "owning the libs".
- No hay dinero para comida
- No hay dinero para pensiones
- No hay dinero para sanidad
- Hay dinero para dárselo a Milei
- Hay dinero para gastarlo en chorradas contra la oposición
- Hay dinero para un salón de baile ultra-lujoso: www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/the-white-house-announ
- Hay dinero para pagar sueldos elevados a idiotas en uniforme para que vayan deteniendo a ciudadanos americanos sin razón
- Hay dinero para darselo a los billonarios en forma de rebajas fiscales