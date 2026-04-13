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El Museo del Prado muestra una foto en color de 1910, la más antigua de su colección histórica

El Museo del Prado muestra una foto en color de 1910, la más antigua de su colección histórica  

Un retrato de Blay es una de las imágenes fotográficas a color más antiguas que atesora el Museo del Prado, que también posee tres estatuas con su firma: La niña desnuda, Al ideal y Eclosión. El escultor posa al aire libre, contra un muro vegetal, sin mirar directamente a la cámara en un autocromo estereoscópico del que no se conoce la autoría, pero por el aspecto relajado del artista debió de ser alguien de su círculo cercano.

| etiquetas: museo , prado , fotografía , color , historia
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6 comentarios
8 0 0 K 117 cultura
pitercio #2 pitercio *
No me digas que no podría ser un jipster cualquiera de Fuencarral el fin de semana pasado.
Esta exposición tiene pinta de molar.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Se parece al flaco de Pantomima Full con barba
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mund4y4 #5 mund4y4
#4 Me parece inquietante que yo haya pensado en Pantomima Full pero en el otro como si hubiese adelgazado un poco :wall:
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ombresaco #1 ombresaco
... y además estereoscópico
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Por cierto, a Ramón y Cajal (a los dos :troll: ) también le interesaba mucho la fotografía y fue otro de los pioneros probando los primeros sistemas para hacer fotos en color y escribió un libro llamado "La fotografía de los colores", aquí disponible:
cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_fotocolor/default.htm
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#3 lestat
joder, que bigote llevaba Jordi Hurtado en esa época...
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menéame