El Museo del Jamón invierte más de 3 M€ y prepara su salto al exterior

En este proceso de transformación de la marca se ha apostado por la digitalización, incluyendo nueva web, así como la actualización de sistemas de gestión

CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
poco me parece para tener un entorno seguro donde gozar
ChatGPT #8 ChatGPT
#5 LOL
angeloso #11 angeloso *
#3 Es una cadena que sólo tiene locales en Madrid. La mayoría de la población no ha ido nunca a ese sitio ni conoce de su existencia.

Por cierto, publirreportaje irrelevantérrimo.
ChatGPT #7 ChatGPT
irán a países de mayoría musulmana?
#1 Quillotro
La duda es... ¿al visitar el museo, se pueden comer las obras expuestas? ¿Las reponen cada día o cómo va eso?
dark_soul #2 dark_soul
#1 es un bar/charcuteria. Si lo llamas casa pepe te quedas igual. Lo llamarán museo por qué tienen jamones colgados...
#12 Borgiano *
#2 Gracias por la info, jamás lo habría sospechado :roll:
tusitala #3 tusitala
#1 No sé si estás de broma o si no has ido nunca al museo del jamón.
No es un museo, es una cadena de bares que se llama así, por tanto sí se comen las obras y sí se reponen cada día.
Jaime131 #9 Jaime131
Qué ricos los bocatas acompañados por sangría.
Nitanmal #4 Nitanmal
Hace años que no entro ahí porque se me ha apijado el paladar, pero recuerdo que eran una opción excelente para tomar unas cañas con tapa a un precio de chiste
insulabarataria #6 insulabarataria
#4 eran. Ahora son igual de malos, pero mucho más caros.
Antes por lo menos comías por 3 euros, aunque fuera pan blando con jamón.
SegarroAmego #10 SegarroAmego
Segarro Amego!!
Ah no perdón
