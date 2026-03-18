Murió Francisco Flores en medio de investigación por financiación al PSOE en España

El empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez falleció de forma repentina a los 55 años, en medio de una investigación que adelantaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española sobre su presunta vinculación con una trama de financiación ilegal en España. La muerte fue confirmada por la Asociación Kingdom & Asociados (de la cual era presidente), y por la Fundación Venezolana Nueva (FVN), quienes señalaron que el empresario falleció el 6 de febrero. Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas exac