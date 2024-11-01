edición general
Murcia deriva a hospitales privados a pacientes con cáncer, mientras tiene parados dos equipos de última generación

Murcia deriva a hospitales privados a pacientes con cáncer, mientras tiene parados dos equipos de última generación

Hace dos años, que el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia tiene dos aceleradores lineales de última generación parados en el servicio de oncología radioterápica, unos aparatos en los que el Gobierno de España invirtió más de cinco millones de euros, a través del Plan INVEAT de la UE y cuyo coste de mantenimiento anual ronda el medio millón de euros, tanto si se utilizan como no.

NPCMeneaMePersigue
Curioso como con todo lo que está haciendo el PP para no prevenir el cancer, en andalucía, comunidad valenciana y demás no hay nadie clamando por el cumplimiento del artículo 43 de la constitución española

"Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios"

Asimismov
No sus preocupéis, cuando los tratamientos sean caros, sus derivarán a los hospitales públicos, que para entonces estarán en ruinas.
sotillo
Es la derecha, da igual donde gobierne, siempre es más de lo mismo y no los van a utilizar por mucho que se denuncien, culpan a Sánchez y todo sigue igual por que los suyos tienen la imperiosa necesidad de creer en esto
#4 Zerjillo
Pero así no contratan a los que tienen que manejarlas y hacen negocio para los suyos. Justo lo que quieren y consideran que está bien. Nada de lo que extrañarse.
