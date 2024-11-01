Murcia deriva a hospitales privados a pacientes con cáncer, mientras tiene parados dos equipos de última generación

Hace dos años, que el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia tiene dos aceleradores lineales de última generación parados en el servicio de oncología radioterápica, unos aparatos en los que el Gobierno de España invirtió más de cinco millones de euros, a través del Plan INVEAT de la UE y cuyo coste de mantenimiento anual ronda el medio millón de euros, tanto si se utilizan como no.
murcia , aceleradores lineales , cáncer , sanidad privada
"Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios"
