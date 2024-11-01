Municipios nucleares piden que la prórroga de las nucleares se base en argumentos técnicos

La Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC) pide que la prórroga de las centrales nucleares, como la de Almaraz, se base en argumentos técnicos mientras el Consejo de Seguridad Nuclear trabaja en el informe técnico preceptivo para dicha prórroga, que sólo es vinculante si es negativo. Pedro Sánchez Yebra ha defendido la extensión de la vida de las centrales nucleares, en línea con el resto de Europa, y apoyándose en argumentos técnicos y no políticos.