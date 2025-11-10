El mundo tiene la culpa. La decadencia del Reino Unido

El Labour hizo campaña prometiendo un crecimiento económico gracias al cual no haría falta aumentar la carga fiscal para invertir en infraestructuras, reducir la pobreza, construir vivienda asequible. Ahora las arcas del Tesoro están vacías, la deuda pública asciende a tres billones de euros (un 100% del PIB), por los que paga mensualmente 11.000 millones de euros en intereses (132.000 millones al año), y no queda más remedio que subir los impuestos para que el país no se vaya a la quiebra
| etiquetas: reino unido , crisis , subida impuestos , opinión
l Labour prometía crecimiento y lo ha matado a base de subir impuestos y alimentar un Estado de bienestar que se ha convertido en un pozo sin fondo, con un presupuesto anual de 350.000 millones de euros (más que Defensa y Sanidad juntas). Uno de cada cinco británicos en edad laboral no tiene ni busca trabajo, los subsidios se han disparado y cuestan al Estado 250.000 millones de euros al año, más del 40% de la población percibe
