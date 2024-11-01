edición general
El mundo MAGA estalla entre acusaciones de "nazismo", "alcoholismo" y de hacer "felaciones" a Qatar o Israel

El senador Ted Cruz y los comentaristas ultras Laura Loomer y Tucker Carlson se insultan en las redes sociales atravesados por el discurso anti israelí de Carlson y la connivencia de la Administración Trump con Qatar

ostiayajoder
Les une su odio a los güokes.

Podran ser nazis, podran estar expulsando a amigos suyos a carceles de El Salvador, incluso a sus familiares, asesinando gente, mandando la economia a la mierda hasta el punto de q tienen q dejar de dar datos....

PERO A LOS GÜOKES LES TIENE VAILANDO!!!

JAQUE MATE SURDOS DE MIERDA!!!!
